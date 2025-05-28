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Demet Özdemir’in Bölüm Başı Kazancı Dudak Uçuklatıyor: Eşref Rüya’da Aldığı Rakam Yeniden Gündemde!

Demet Özdemir’in Bölüm Başı Kazancı Dudak Uçuklatıyor: Eşref Rüya’da Aldığı Rakam Yeniden Gündemde!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.05.2025 - 23:44

Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüya'nın başrolü Demet Özdemir'in diziden kazandığı rakam ortaya çıktı. Eşref Rüya'da Rüya karakterine hayat veren oyuncunun bölüm başı ücreti dudak uçuklattı. Daha önce de haberlere konu olan işte bahsi geçen o rakam...

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Partnerlikleri ayrı, kazançları ayrı konuşuluyor.

Partnerlikleri ayrı, kazançları ayrı konuşuluyor.

Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in partnerliği çok beğenildi. İkili her hafta uyumu ile sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir’in diziden aldığı bölüm başı ücret yeniden gündem yarattı.

Rakamlar duyanları şaşırtıyor.

Rakamlar duyanları şaşırtıyor.

Daha önce No 309, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi başarılı projelerde rol alan Özdemir, şu sıralar reytingleri altüst eden Eşref Rüya dizisinden bölüm başına 1.5 milyon TL kazanıyor.

Ünlü oyuncu yalnızca dizisi ile gündemde değil.

Ünlü oyuncu yalnızca dizisi ile gündemde değil.

Öte yandan, Demet Özdemir’in reklam sektöründeki kazancı da dudak uçuklatıyor; geçtiğimiz eylül ayında bir reklam filminden 25 milyon TL gelir elde etmişti.

Yatırım yapmayı da ihmal etmiyor.

Yatırım yapmayı da ihmal etmiyor.

Kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı tercih eden Özdemir, yakın zamanda Yunanistan’ın Atina şehrinden 38 milyon TL değerinde lüks bir ev satın alarak yatırımını büyüttü.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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