Demet Özdemir’in Bölüm Başı Kazancı Dudak Uçuklatıyor: Eşref Rüya’da Aldığı Rakam Yeniden Gündemde!
Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüya'nın başrolü Demet Özdemir'in diziden kazandığı rakam ortaya çıktı. Eşref Rüya'da Rüya karakterine hayat veren oyuncunun bölüm başı ücreti dudak uçuklattı. Daha önce de haberlere konu olan işte bahsi geçen o rakam...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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