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Yayın Tarihi Açıklandı! Merakla Beklenen Yetenek Sizsiniz Yeni Sezondan İlk Tanıtım Videosu Geldi!

Yayın Tarihi Açıklandı! Merakla Beklenen Yetenek Sizsiniz Yeni Sezondan İlk Tanıtım Videosu Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.05.2025 - 08:44

Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra eski formatı ve yeni kadrosuyla ekranlara bomba gibi dönüyor. Yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Yaz sezonunda yayına girmesi beklenen yarışmadan ilk tanıtım videosu yayın tarihi sürprizi ile birlikte geldi. Yetenek Sizsiniz yeni sezon ilk bölüm ne zaman, gelin detayları birlikte öğrenelim...

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Yetenek Sizsiniz için geri sayım başladı.

Yetenek Sizsiniz için geri sayım başladı.

Efsane yarışma programının yeni sezonu jüri kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Bu isimlerden ilki Eda Ece olmuştu ve uzunca süre bu haberin heyecanıyla beklemiştik.

Geçtiğimiz günlerde Yetenek Sizsiniz kadrosu tam kadro açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Yetenek Sizsiniz kadrosu tam kadro açıklandı.

Jüride Eda Ece'nin yanı sıra Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık yer alacak. Belli ki çok eğleneceğimiz yarışmayı uzun yıllar sonra ekrana dönen mizahi yönüyle tanıdığımız ünlü sunucu Alp Kırşan sunacak.

Merakla beklenen yeni sezondan ilk tanıtım geldi.

Merakla beklenen yeni sezondan ilk tanıtım geldi.

Heyecanı doruğa taşıyan fragmanda yok yok! Dahası yayın tarihi de açıklandı. Güzel bir haber verelim çok beklemeyeceğiz.

Yetenek Sizsiniz tam da sezon kapandı artık televizyonda ne izlesek, diye düşünürken geliyor.

Yetenek Sizsiniz tam da sezon kapandı artık televizyonda ne izlesek, diye düşünürken geliyor.

İlk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi, yeni bölümüyle 17 Haziran Salı 20.00’de NOW'da olacak!

İşte yarışmadan efsane video:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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