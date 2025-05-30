Yayın Tarihi Açıklandı! Merakla Beklenen Yetenek Sizsiniz Yeni Sezondan İlk Tanıtım Videosu Geldi!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra eski formatı ve yeni kadrosuyla ekranlara bomba gibi dönüyor. Yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Yaz sezonunda yayına girmesi beklenen yarışmadan ilk tanıtım videosu yayın tarihi sürprizi ile birlikte geldi. Yetenek Sizsiniz yeni sezon ilk bölüm ne zaman, gelin detayları birlikte öğrenelim...