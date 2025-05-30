Yayın Tarihi Açıklandı! Merakla Beklenen Yetenek Sizsiniz Yeni Sezondan İlk Tanıtım Videosu Geldi!
Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra eski formatı ve yeni kadrosuyla ekranlara bomba gibi dönüyor. Yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Yaz sezonunda yayına girmesi beklenen yarışmadan ilk tanıtım videosu yayın tarihi sürprizi ile birlikte geldi. Yetenek Sizsiniz yeni sezon ilk bölüm ne zaman, gelin detayları birlikte öğrenelim...
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Yetenek Sizsiniz için geri sayım başladı.
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Geçtiğimiz günlerde Yetenek Sizsiniz kadrosu tam kadro açıklandı.
Merakla beklenen yeni sezondan ilk tanıtım geldi.
Yetenek Sizsiniz tam da sezon kapandı artık televizyonda ne izlesek, diye düşünürken geliyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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