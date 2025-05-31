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Survivor Batuhan Karacakaya'nın Saç Rengindeki Absürt Değişim Kafa Karıştırdı

Survivor Batuhan Karacakaya'nın Saç Rengindeki Absürt Değişim Kafa Karıştırdı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.05.2025 - 19:24

Survivor'ın en hırslı yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın saçındaki bi' garip değişiklik sosyal medyada viral oldu. Yarışma izlediği esnada kafasını önüne eğen Batuhan'ın saçlarının önünün rengi açılırken diğer tarafların aynı kalması kafa karıştırdı.

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Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Batuhan, 2025 sezonunda emin adımlarla finale ilerliyor.

Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Batuhan, 2025 sezonunda emin adımlarla finale ilerliyor.

En kaotik Survivor'lardan birini izlediğimiz 2025 sezonunda olaysız tek bölüm geçmezken her büyük bombanın arkasından Batuhan'ın çıkması artık klasikleşti.

Survivor'ı yalnızca güçle değil stratejik hamlelerle de kazanmaya çalışan Batuhan bu konuda epey iyi olurken bu defa karıştığı olaylarla değil, saçındaki garip değişimle gündem oldu.

Survivor'da oyun izleyen Batuhan, kafasını önüne eğdikten sonra saçlarıyla seyirciyi şoke etti.

Survivor'da oyun izleyen Batuhan, kafasını önüne eğdikten sonra saçlarıyla seyirciyi şoke etti.

Ön kısımdaki saçlarının renginin bariz şekilde açıldığı fark edilirken geriye kalan saçlarla arasındaki fark şaşırttı.

Söz konusu farklılığa değinen dikkatli seyirci, sosyal medyada Batuhan Karacakaya'nın saçına ne olduğuna dair teoriler üretmeye başladı. Batuhan Karacakaya'nın saçları geçtiğimiz sezonlarda da gündem olmuş ve saçının protez olabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Peki, sizce Batuhan'ın saçına ne olmuş olabilir?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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