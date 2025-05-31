Survivor Batuhan Karacakaya'nın Saç Rengindeki Absürt Değişim Kafa Karıştırdı
Survivor'ın en hırslı yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın saçındaki bi' garip değişiklik sosyal medyada viral oldu. Yarışma izlediği esnada kafasını önüne eğen Batuhan'ın saçlarının önünün rengi açılırken diğer tarafların aynı kalması kafa karıştırdı.
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Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Batuhan, 2025 sezonunda emin adımlarla finale ilerliyor.
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Survivor'da oyun izleyen Batuhan, kafasını önüne eğdikten sonra saçlarıyla seyirciyi şoke etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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