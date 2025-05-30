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Yine Aynı İddia! Özge Törer, Kuruluş Osman Kadrosundan Ayrılabilir

Yine Aynı İddia! Özge Törer, Kuruluş Osman Kadrosundan Ayrılabilir

Atv Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.05.2025 - 00:22

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finaline az bir zaman kalırken başrol oyuncusu Özge Törer'in ayrılık iddiaları yine gündem oldu. Birsen Altuntaş, Özge Törer'in Kuruluş Osman'dan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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atv ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman sezon finali yapacak.

atv ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman sezon finali yapacak.

7. sezon onayı alan Kuruluş Osman'da 2 ayrılık yaşanırken ayrıca hangi başrol oyuncularının yeni sezonda devam edeceği de merak konusu oldu. Sezon finalinde Tayanç Ayaydın ile Mustafa Kırantepe'nin ayrılığı kesinleşirken Birsen Altuntaş, Kuruluş Osman'ın başrollerinden biri hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldığını duyurdu.

Bu iddiaların odağındaki isim ise Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer!

Bu iddiaların odağındaki isim ise Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer!

Geçtiğimiz sezon da Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı iddia edilen Özge Törer, son anda diziyle anlaşma sağlamış ve 6. sezonda da yer almıştı.

Birsen Altuntaş, Özge Törer'in diziden ayrılığının yine gündeme geldiğini yeni sezonda Kuruluş Osman’da olup olmayacağı 6. sezon bitiminde 7. sezon hazırlıkları öncesinde belli olacağını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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