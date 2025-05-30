Yine Aynı İddia! Özge Törer, Kuruluş Osman Kadrosundan Ayrılabilir
atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finaline az bir zaman kalırken başrol oyuncusu Özge Törer'in ayrılık iddiaları yine gündem oldu. Birsen Altuntaş, Özge Törer'in Kuruluş Osman'dan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında açıklama yaptı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
atv ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman sezon finali yapacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iddiaların odağındaki isim ise Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın