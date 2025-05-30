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Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, Aşiret Dizisiyle Dönüyor!

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, Aşiret Dizisiyle Dönüyor!

yerli dizi Kardeşlerim
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.05.2025 - 20:27

Son olarak atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Ömer olarak izlediğimiz Bilal Yiğit Koçak, Kardeşlerim'in ardından televizyona bir süre ara vermişti. 1 senedir herhangi bir projede yer almayan Koçak, Adana'da çekilecek yeni aşiret dizisiyle ekrana geri dönüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ı bir süredir ekranda göremiyoruz.

Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ı bir süredir ekranda göremiyoruz.

2021-2014 yılları arasında atv'de yayınlanan Kardeşlerim'in neredeyse her bölümünde gözyaşlarıyla seyircinin içini parçalayan Ömer'e hayat veren Koçak, dizinin final yapmasının ardından ortalıkta görünmemişti.

Sevenleri, Bilal Yiğit Koçak'ın yeni projesini merakla beklerken müjdeli haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Altuntaş'ın haberine göre Bilal Yiğit Koçak, yeni sezonda ekrana gelecek olan aşiret dizisiyle geri dönüyor.

Bilal Yiğit Koçak, Bereketli Topraklar dizisiyle dönüyor.

Bilal Yiğit Koçak, Bereketli Topraklar dizisiyle dönüyor.

Bilal Yiğit Koçak, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yapacağı Adana'da çekilecek “Bereketli Topraklar” dizisiyle imza aşamasında.

Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak dizide Koçak, Salih Bereketoğlu karakterine hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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