Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, Aşiret Dizisiyle Dönüyor!
Son olarak atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Ömer olarak izlediğimiz Bilal Yiğit Koçak, Kardeşlerim'in ardından televizyona bir süre ara vermişti. 1 senedir herhangi bir projede yer almayan Koçak, Adana'da çekilecek yeni aşiret dizisiyle ekrana geri dönüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ı bir süredir ekranda göremiyoruz.
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Bilal Yiğit Koçak, Bereketli Topraklar dizisiyle dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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