Survivor'da Yasak Aşk Yaşadığı İddia Edilen Efecan Dianzenza ve Eşi Boşandıklarını Duyurdu

İkilinin beraber görüntülendiği sosyal medyayı çalkalarken Efecan'ın eşinin iki ismi de Instagram'dan takipten çıkıp bir de Efecan'la fotoğraflarını silmesi kafaları karıştırmıştı.

Takipçiler bu olayı anlamaya çalışırken de Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'nın paylaşımı herkesi şoke etmişti.

Duygu Dianzenza, 'Konunun muhatabı ben değilim. Lütfen bana DM ya da yorum atmayın. Bir kızım var ve bu konuda konuşmayacağım. Kim bu konunun tarafıysa, onlara yazın. Beni ve kızımı olayın dışında tutun,' yazarak söz konusu iddiaları doğrularken Yağmur Banda, 'Hayatım üzerinden gündem yapılmasını kabul etmiyorum. İddialar asılsızdır.' yazarak iddialara yanıt verdi.