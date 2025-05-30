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Survivor'da Yasak Aşk Yaşadığı İddia Edilen Efecan Dianzenza ve Eşi Boşandıklarını Duyurdu

Survivor'da Yasak Aşk Yaşadığı İddia Edilen Efecan Dianzenza ve Eşi Boşandıklarını Duyurdu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.05.2025 - 19:29

Survivor yarışmacılarından Efecan Dianzenza'nın bir başka yarışmacı Yağmur Banda'yla yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların hemen ardından Efecan'ın eşi Duygu, Instagram hesabından söz konusu iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım yaparken ikili bugün 16 yıllık evliliklerini bitirdiklerini duyurdu.

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Survivor'da tanıdığımız Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki aşk iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Survivor'da tanıdığımız Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki aşk iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

İkilinin beraber görüntülendiği sosyal medyayı çalkalarken Efecan'ın eşinin iki ismi de Instagram'dan takipten çıkıp bir de Efecan'la fotoğraflarını silmesi kafaları karıştırmıştı.

Takipçiler bu olayı anlamaya çalışırken de Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'nın paylaşımı herkesi şoke etmişti.

Duygu Dianzenza, 'Konunun muhatabı ben değilim. Lütfen bana DM ya da yorum atmayın. Bir kızım var ve bu konuda konuşmayacağım. Kim bu konunun tarafıysa, onlara yazın. Beni ve kızımı olayın dışında tutun,' yazarak söz konusu iddiaları doğrularken Yağmur Banda, 'Hayatım üzerinden gündem yapılmasını kabul etmiyorum. İddialar asılsızdır.' yazarak iddialara yanıt verdi.

Söz konusu gelişmelerden bu içeriklerde bahsetmiştik:

Söz konusu iddiaların ardından bugün hem Duygu hem Efecan Dianzenza'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

Söz konusu iddiaların ardından bugün hem Duygu hem Efecan Dianzenza'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

İkili, bugün 16 yıllık ilişkileri ve 8 yıllık evliliklerini bitirdiklerini açıkladıkları bir paylaşımda bulundu.

Duygu Dianzenza'nın paylaşımı:

Duygu Dianzenza'nın paylaşımı:

Efecan Dianzenza'nın paylaşımı:

Efecan Dianzenza'nın paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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