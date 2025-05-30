Survivor'da Yasak Aşk Yaşadığı İddia Edilen Efecan Dianzenza ve Eşi Boşandıklarını Duyurdu
Survivor yarışmacılarından Efecan Dianzenza'nın bir başka yarışmacı Yağmur Banda'yla yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların hemen ardından Efecan'ın eşi Duygu, Instagram hesabından söz konusu iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım yaparken ikili bugün 16 yıllık evliliklerini bitirdiklerini duyurdu.
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Survivor'da tanıdığımız Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki aşk iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.
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Söz konusu iddiaların ardından bugün hem Duygu hem Efecan Dianzenza'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.
Duygu Dianzenza'nın paylaşımı:
Efecan Dianzenza'nın paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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