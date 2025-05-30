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RTÜK'ün Sözcü TV'ye 10 Günlük Karartma Cezasına Durdurma Kararı

RTÜK'ün Sözcü TV'ye 10 Günlük Karartma Cezasına Durdurma Kararı

RTÜK
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.05.2025 - 17:56

RTÜK, Sözcü TV'ye Ekram İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaptığı yayınlar nedeniyle 10 günlük ekran karartma cezası vermişti. Ankara İdare Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Sözcü TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmesini durdurdu.

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RTÜK, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla birlikte yayın yapan bazı televizyon kanallarına ağır yaptırımlar uygulamıştı.

RTÜK, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla birlikte yayın yapan bazı televizyon kanallarına ağır yaptırımlar uygulamıştı.

RTÜK tarafından Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1’e, 5’er program durdurma cezası verildi. Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verilirken; Halk TV, idari para cezası ve program durdurma cezası, TELE1 ve Now TV'ye idari para cezası verilmişti.

RTÜK'ün Sözcü TV'ye 10 günlük yayın karartma cezasına durdurma kararı geldi.

RTÜK'ün Sözcü TV'ye 10 günlük yayın karartma cezasına durdurma kararı geldi.

Ankara İdare Mahkemesi, RTÜK'ün Sözcü TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.

Söz konusu cezanın Sözcü TV'ye ulaşmasının ardından 1 Haziran itibarıyla 10 gün boyunca 7/24 ekran karartmanın başlayacağı ifade edilmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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