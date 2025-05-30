RTÜK'ün Sözcü TV'ye 10 Günlük Karartma Cezasına Durdurma Kararı
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RTÜK, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla birlikte yayın yapan bazı televizyon kanallarına ağır yaptırımlar uygulamıştı.
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RTÜK'ün Sözcü TV'ye 10 günlük yayın karartma cezasına durdurma kararı geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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