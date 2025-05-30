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Müge Anlı'da Kendini "Avukatım" Diye Tanıtan Dolandırıcının Cübbeyi Dizi Setinden Çaldığı Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'da Kendini "Avukatım" Diye Tanıtan Dolandırıcının Cübbeyi Dizi Setinden Çaldığı Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.05.2025 - 12:05

Müge Anlı'da 'kendine başlık parası isteyen erkek' olarak tarihe geçen Barış isimli kişi ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı. Bugünkü yayında kendisini avukat olarak tanıtan ve görüştüğü kadından evlilik vaadiyle 550 bin tl alan Barış'ın yardımcı oyuncu olarak dizi setinden cübbe çaldığı ortaya çıktı. Dizinin ismini ve gerçekleri duyunca 'Pes' diyeceksiniz!

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Müge Anlı'da gündeme gelen bir dolandırıcılık hikayesi daha hepimizi dumura uğrattı.

Müge Anlı'da gündeme gelen bir dolandırıcılık hikayesi daha hepimizi dumura uğrattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ümmügülsüm Gül isimli bir kadın, internetten tanıştığı Barış isimli adam tarafından evlenme vaadiyle 550 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Gül, çeşitli ziynet eşyalarını bozdurarak Barış’a verdiğini, bu süreçte büyük bir maddi zarara uğradığını dile getirdi.

Barış, kadından aldığı parayı kendine başlık parası olarak istediğini söyledi.

Barış, kadından aldığı parayı kendine başlık parası olarak istediğini söyledi.

Canlı yayına telefonla bağlanan Barış, suçlamaları reddetti ancak ikili arasındaki görüntülü görüşme kaydı ekrana yansıtıldığında izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Barış’ın konuşmada “Sen bana 550 bin TL verdin ya, o başlık parasıydı. Artık seninim” sözleri hem Müge Anlı’yı hem de izleyenleri hayrete düşürdü.

Zaten yeterince absürt olan olay giderek tuhaflaştı.

Zaten yeterince absürt olan olay giderek tuhaflaştı.

Barış'ın aynı zamanda kadınları 'Avukatım' diyerek kandırdığı ortaya çıkmıştı. Bu açıklamalarının ardından avukatlar toplanıp Barış isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bugünkü yayında ise kadınlara evindeki cübbeyle hava atan Barış'ın o cübbeyi bir dizi setinden çaldığı ortaya çıktı.

Dizi seti çalışanı Müge Anlı'ya bağlanarak açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

Dizi seti çalışanı Müge Anlı'ya bağlanarak açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

Müge Anlı'ya canlı bağlantı ile katılan Çağatay Bey, bir dizi setinde çalıştığını ve Barış ismiyle tanınan kişinin yardımcı oyuncu olarak çalıştığını söyledi. Çağatay Bey, 'Emin olamadığım için daha önce bağlanamadım ancak artık eminim. Biz bir dizi çekerken Barış yardımcı oyuncumuzdu ve setten bir cübbe çalındı. Sanırım kadınlara attığı o cübbe dizi setinden çaldığı cübbe.' dedi.

Çağatay Bey dizinin adını da söyledi. Meğer başlık parası isteyen dolandırıcı Aşk Evlilik Boşanma adlı dizide rol almış. Siz bu işe ne diyeceksiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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