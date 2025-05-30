Müge Anlı'da Kendini "Avukatım" Diye Tanıtan Dolandırıcının Cübbeyi Dizi Setinden Çaldığı Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da 'kendine başlık parası isteyen erkek' olarak tarihe geçen Barış isimli kişi ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı. Bugünkü yayında kendisini avukat olarak tanıtan ve görüştüğü kadından evlilik vaadiyle 550 bin tl alan Barış'ın yardımcı oyuncu olarak dizi setinden cübbe çaldığı ortaya çıktı. Dizinin ismini ve gerçekleri duyunca 'Pes' diyeceksiniz!
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Müge Anlı'da gündeme gelen bir dolandırıcılık hikayesi daha hepimizi dumura uğrattı.
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Barış, kadından aldığı parayı kendine başlık parası olarak istediğini söyledi.
Zaten yeterince absürt olan olay giderek tuhaflaştı.
Dizi seti çalışanı Müge Anlı'ya bağlanarak açıklamalarıyla herkesi şoke etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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