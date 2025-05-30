Müge Anlı'da Kendini "Avukatım" Diye Tanıtan Dolandırıcının Cübbeyi Dizi Setinden Çaldığı Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'ya canlı bağlantı ile katılan Çağatay Bey, bir dizi setinde çalıştığını ve Barış ismiyle tanınan kişinin yardımcı oyuncu olarak çalıştığını söyledi. Çağatay Bey, 'Emin olamadığım için daha önce bağlanamadım ancak artık eminim. Biz bir dizi çekerken Barış yardımcı oyuncumuzdu ve setten bir cübbe çalındı. Sanırım kadınlara attığı o cübbe dizi setinden çaldığı cübbe.' dedi.

Çağatay Bey dizinin adını da söyledi. Meğer başlık parası isteyen dolandırıcı Aşk Evlilik Boşanma adlı dizide rol almış. Siz bu işe ne diyeceksiniz? Yorumlarda buluşalım...