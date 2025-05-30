Kuruluş Osman'da Ayrılık! 2 Oyuncu Diziye Veda Edecek
atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da yine ayrılıklar yaşanacak. Sezon finali yapacak diziye 2 oyuncu veda edecek. Birsen Altuntaş, Kuruluş Osman kadrosundan ayrılacak oyuncuları açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 7. sezon onayı aldı.
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O isimler ise Tayanç Ayaydın ve Mustafa Kırantepe!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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