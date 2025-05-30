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Kuruluş Osman'da Ayrılık! 2 Oyuncu Diziye Veda Edecek

Kuruluş Osman'da Ayrılık! 2 Oyuncu Diziye Veda Edecek

Atv Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.05.2025 - 18:32

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da yine ayrılıklar yaşanacak. Sezon finali yapacak diziye 2 oyuncu veda edecek. Birsen Altuntaş, Kuruluş Osman kadrosundan ayrılacak oyuncuları açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 7. sezon onayı aldı.

atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 7. sezon onayı aldı.

Tam 6 sezondur ekrana gelen fenomen dizi önümüzdeki günlerde 6. sezon finaliyle ekran molası verecek. 194. bölümle sezon finali yapacak olan dizide ayrılıklar yaşanacağı açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sezon finalinde iki önemli oyuncu, Kuruluş Osman'a veda edecek.

O isimler ise Tayanç Ayaydın ve Mustafa Kırantepe!

O isimler ise Tayanç Ayaydın ve Mustafa Kırantepe!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Roma İmparatorluğu'nun savaşçısı Claudius’a hayat veren Tayanç Ayaydın ile Yiğit Bey’i canlandıran Mustafa Kırantepe diziden ayrılıyor.

Bakalım iki oyuncunun diziden ayrılığı nasıl bir hikayeyle işlenecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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