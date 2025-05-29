Kızılcık Şerbeti Sezon Finalinde Tüm Kaosun Yine Nilay'a Yazılmasına Tepkiler Gecikmedi
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finaliyle ekrana gelecek. 30 Mayıs günü sezon finali yapacak olan Şerbo'nun sezon finaline dair kamera arkası ifşaları sosyal medyayı ele geçirirken bunların en konuşulanı Nilay'ın balkondan düşmesi oldu. Nilay'ın o sahnesine seyirci isyan etti.
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon finaline yalnızca 1 gün kaldı.
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Söz konusu görüntünün ifşa olmasının ardından Birsen Altuntaş'ın Nilay'ı büyük bir felaketin beklediğini açıklaması iddiayı resmen onayladı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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