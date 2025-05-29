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Kızılcık Şerbeti Sezon Finalinde Tüm Kaosun Yine Nilay'a Yazılmasına Tepkiler Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti Sezon Finalinde Tüm Kaosun Yine Nilay'a Yazılmasına Tepkiler Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.05.2025 - 14:00

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finaliyle ekrana gelecek. 30 Mayıs günü sezon finali yapacak olan Şerbo'nun sezon finaline dair kamera arkası ifşaları sosyal medyayı ele geçirirken bunların en konuşulanı Nilay'ın balkondan düşmesi oldu. Nilay'ın o sahnesine seyirci isyan etti.

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon finaline yalnızca 1 gün kaldı.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon finaline yalnızca 1 gün kaldı.

Tüm bombaların patlayacağı büyük sezon finalinin çekimleri hala devam ederken sezon finalinin en can alıcı sahneleri sosyal medyada ifşa oldu. Mustafa'nın çıldırarak aile katliamı yaptığı son sahne sosyal medyayı ayağa kaldırırken yayınlanan bir diğer kamera arkası görüntüsünde Nilay'ın balkondan düştüğünü görüyoruz.

Nilay'ın düştüğü kamera arkasını burada paylaşmıştık:

Söz konusu görüntünün ifşa olmasının ardından Birsen Altuntaş'ın Nilay'ı büyük bir felaketin beklediğini açıklaması iddiayı resmen onayladı.

Söz konusu görüntünün ifşa olmasının ardından Birsen Altuntaş'ın Nilay'ı büyük bir felaketin beklediğini açıklaması iddiayı resmen onayladı.

Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin yan rol olması ve sezon finalinde başroller yerine bu karaktere odaklanılması seyirciden son derece olumsuz yorumlar aldı.

Tüm kaosun yine Nilay karakterine yazılmasının ardından Kızılcık Şerbo seyircisi, sosyal medyadan tepki yağdırdı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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