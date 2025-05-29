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Survivor'da Her Taşın Altından Çıkan Batuhan, Acun Ilıcalı'nın Sözleriyle Neye Uğradığını Şaşırdı

Survivor'da Her Taşın Altından Çıkan Batuhan, Acun Ilıcalı'nın Sözleriyle Neye Uğradığını Şaşırdı

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.05.2025 - 12:12

Survivor 2025'in bitmesine günler kaldı. Yarışma boyunca mavi takımın karıştığı olaylar seyirciyi şoke ederken ayrıca Batuhan Karacakaya'nın her olayın altından çıkmasına artık şaşırmaz olduk. Her yarışmacıyı itinayla eleştiren Batuhan, son düello hakkında sert sözler sarf ederken Acun Ilıcalı'nın verdiği yanıtla neye uğradığını şaşırdı.

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Survivor 2025, gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan biri olmaya devam ediyor.

Survivor 2025, gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan biri olmaya devam ediyor.

Poyraz'a yapılan kumpastan tutun da Sema'nın düelloda bilerek yenilmesine kadar Survivor düelloları apayrı bir kaos yaratıyor. Özellikle mavi takımın rakibi yıpratmak için yapmadığı kalmıyor.

Yarışmaya son veda eden isim Sema'nın Aycan'la yarışmak için yarışı bilerek bırakması olayına takılan Batuhan, bu konuyu konseye taşıdı. 'Hikmet-Sema oyununda ne izlediğimi anlamadım, biz Volkan abiyle düellomuzda kanla başla savaşmıştık.' sözleriyle Acun Ilıcalı'yı güldüren Batuhan, Ilıcalı'nın kendisine verdiği yanıtla neye uğradığını şaşırdı.

Mavi takımda her taşın altından çıkan Batuhan'a Acun Ilıcalı'ya olay sözler!

Mavi takımda her taşın altından çıkan Batuhan'a Acun Ilıcalı'ya olay sözler!

Volkan'ın Poyraz'a kumpas kurması, Almeda'nın diskalifiye olması gibi olayları Batuhan'ın planladığı sosyal medyada sık sık gündem olurken Acun Ilıcalı, Batuhan hakkında şaşırtan bir detay açıkladı.

Ilıcalı, 'Savaşmak derken? Geceleri toplantılar yapıp öyle düelloya çıkıyorsunuz.' deyip mavi takımın her hareketinin planlı olduğunu resmen ifşa etmiş oldu.

İşte Survivor'daki o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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