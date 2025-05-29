Survivor'da Her Taşın Altından Çıkan Batuhan, Acun Ilıcalı'nın Sözleriyle Neye Uğradığını Şaşırdı
Survivor 2025'in bitmesine günler kaldı. Yarışma boyunca mavi takımın karıştığı olaylar seyirciyi şoke ederken ayrıca Batuhan Karacakaya'nın her olayın altından çıkmasına artık şaşırmaz olduk. Her yarışmacıyı itinayla eleştiren Batuhan, son düello hakkında sert sözler sarf ederken Acun Ilıcalı'nın verdiği yanıtla neye uğradığını şaşırdı.
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Survivor 2025, gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan biri olmaya devam ediyor.
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Mavi takımda her taşın altından çıkan Batuhan'a Acun Ilıcalı'ya olay sözler!
İşte Survivor'daki o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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