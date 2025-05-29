İfşalar Bitmiyor! Kızılcık Şerbeti Çekimlerini Polis Bastığı İddia Edildi
Kızılcık Şerbeti dizisinin merakla beklenen sezon finali çekimleri hala devam ediyor. Sezon finalinin yayınlanmasına 1 gün kala 2. fragman çekimlerin yetişmemesi nedeniyle gecikirken X'te kafa karıştıran görüntüler ifşa oldu. Banu Saykı isimli X kullanıcısı, Kızılcık Şerbeti setinden silah sesleri geldiğini ve komşularının bu sesleri gerçek zannedip polis çağırdığını iddia etti. Bunun yanı sıra Mustafa karakterinin elindeki silahla herkese ateş ettiği görüntüler kısa sürede yayıldı.
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Kızılcık Şerbeti'nin büyük sezon finaline yalnızca 1 gün kaldı.
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Banu Saykı isimli X kullanıcısı, seti silah sesleri nedeniyle polis bastığını açıkladı.
X kullanıcısı, ayrıca herkesin bembeyaz giyindiği bir set fotoğrafını da paylaştı.
Bunun yanı sıra sosyal medyada Mustafa'nın tüm ailesine ateş ettiği görüntüler ifşa oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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