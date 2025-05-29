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İfşalar Bitmiyor! Kızılcık Şerbeti Çekimlerini Polis Bastığı İddia Edildi

İfşalar Bitmiyor! Kızılcık Şerbeti Çekimlerini Polis Bastığı İddia Edildi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.05.2025 - 08:43

Kızılcık Şerbeti dizisinin merakla beklenen sezon finali çekimleri hala devam ediyor. Sezon finalinin yayınlanmasına 1 gün kala 2. fragman çekimlerin yetişmemesi nedeniyle gecikirken X'te kafa karıştıran görüntüler ifşa oldu. Banu Saykı isimli X kullanıcısı, Kızılcık Şerbeti setinden silah sesleri geldiğini ve komşularının bu sesleri gerçek zannedip polis çağırdığını iddia etti. Bunun yanı sıra Mustafa karakterinin elindeki silahla herkese ateş ettiği görüntüler kısa sürede yayıldı.

KAYNAK: Banu Saykı/X, Ömer Aydın/ Instagram

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Kızılcık Şerbeti'nin büyük sezon finaline yalnızca 1 gün kaldı.

Kızılcık Şerbeti'nin büyük sezon finaline yalnızca 1 gün kaldı.

30 Mayıs Cuma günü sezon finali yaparak 3 aylık ekran molası verecek olan Şerbo, yayınladığı iki sezon finaliyle de seyircinin yüreğini ağzına getirmeyi başarmıştı.

En büyük bombaların patladığı, asla olmaz denilen şeylerin olduğu Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon finalinde bizleri nelerin beklediği merak yaratmaya devam ederken heyecanla beklediğimiz 2. fragman bir türlü gelmek bilmedi.

Birsen Altuntaş, bazı sahnelerin yetişmediğini ve yayına 1 gün kala Kızılcık Şerbeti ekibinin hala çalışmaya devam ettiğini açıklarken sete yakın bir konumda oturan X kullanıcısı, setten bomba ipuçları verdi.

Banu Saykı isimli X kullanıcısı, seti silah sesleri nedeniyle polis bastığını açıkladı.

Banu Saykı isimli X kullanıcısı, seti silah sesleri nedeniyle polis bastığını açıkladı.

X kullanıcısı, setten silah ve çığlık sesleri geldiğini, Nilay'ın 'Anne' diye bağırdığını belirtirken ayrıca tüm komşuların ayağa kalktığının da altını çizdi.

X kullanıcısı, ayrıca herkesin bembeyaz giyindiği bir set fotoğrafını da paylaştı.

X kullanıcısı, ayrıca herkesin bembeyaz giyindiği bir set fotoğrafını da paylaştı.

Bunun yanı sıra sosyal medyada Mustafa'nın tüm ailesine ateş ettiği görüntüler ifşa oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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