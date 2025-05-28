Cemre Baysel'den Leyla'daki Partneri Alperen Duymaz'a Duygulandıran Veda Paylaşımı
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NOW'ın iddialı dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... için devam kararı alındı.
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Sezon boyunca partneri olan Alperen Duymaz'la set fotoğraflarını paylaşan Cemre Baysel, veda paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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