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Cemre Baysel'den Leyla'daki Partneri Alperen Duymaz'a Duygulandıran Veda Paylaşımı

Cemre Baysel'den Leyla'daki Partneri Alperen Duymaz'a Duygulandıran Veda Paylaşımı

Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.05.2025 - 20:49

NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...'in başrolü Alperen Duymaz, diziye veda etmişti. Sezon boyunca Duymaz'la partner olan Cemre Baysel, 'Biricik partnerim' yazarak Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

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NOW'ın iddialı dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... için devam kararı alındı.

NOW'ın iddialı dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... için devam kararı alındı.

Reytinglerinde düşüş yaşasa da final kararı sezon finaline çevrilen dizide ayrıca başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın ayrılık haberi hepimizi şoke etmişti.

Dizide Civan'a hayat veren Alperen Duymaz, henüz sezon finali bölümü yayınlanmadan diziye veda ederken Cemre Baysel'in yeni partneri de yeni sezon öncesinde diziye dahil oluyor.

Yeni sezon için farklı bir strateji uygulayan Leyla dizisininde gidişat seyirciyi meraklandırırken Cemre Baysel'den de duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.

Sezon boyunca partneri olan Alperen Duymaz'la set fotoğraflarını paylaşan Cemre Baysel, veda paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

Sezon boyunca partneri olan Alperen Duymaz'la set fotoğraflarını paylaşan Cemre Baysel, veda paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

Instagram hesabından Alperen Duymaz'a veda eden Baysel, 'Biricik partnerim. Teşekkür ederim. Bu akşam bir başka olacak...' yazdı.

Cemre Baysel'in söz konusu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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