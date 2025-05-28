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İptal Edilecekti! TRT 1'in Sevilen Dizisinin Final Kararı Kesinleşti

İptal Edilecekti! TRT 1'in Sevilen Dizisinin Final Kararı Kesinleşti

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.05.2025 - 19:26

TRT 1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul, geçtiğimiz haftalarda final kararıyla karşı karşıya kalsa da artan reytingler sonucu finalin sezon finaline dönmesi gündem olmuştu. Birsen Altuntaş, Bir Zamanlar İstanbul'un finalinin kesinleştiğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul için geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı.

TRT 1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul için geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı.

Bir Zamanlar İstanbul için 16. bölümde final kararı alındığı açıklansa da dizinin reytingleri yükselmeye başlamıştı. Bir Zamanlar İstanbul'un reyting artışı sonrasında 16. bölüm fragmanı final değil, yeni bölüm olarak yayınlanmış ve kulislerde dizinin devam edebileceğine dair olumlu gelişmelerin yaşandığı söylenmeye başlamıştı.

Birsen Altuntaş, Bir Zamanlar İstanbul'un akıbetinin kesinleştiğini açıkladı.

TRT 1'in Bir Zamanlar İstanbul dizisinin final kararı kesinleşti.

TRT 1'in Bir Zamanlar İstanbul dizisinin final kararı kesinleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son toplantılar sonrasında Bir Zamanlar İstanbul'un finali kesinleşti. Altuntaş, dizinin yapım şirketi Bozdağ Film'in ekibe yolladığı mesajda dizi ekibine teşekkür ettiğini açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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