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Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti Setinde En İyi Anlaştığı İsimleri Açıkladı

Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti Setinde En İyi Anlaştığı İsimleri Açıkladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.05.2025 - 15:23

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Show Kuşu programına konuk oldu. Civelek, Kızılcık Şerbeti setinde en iyi anlaştığı oyuncuları açıkladı.

KAYNAK: Show Kuşu/ YouTube

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Show Kuşu programına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Show Kuşu programına konuk oldu.

Show TV Dijital YouTube kanalında yayınlanan Show Kuşu'nun bu hafta yayınlanan bölümünün konuğu tam 3 sezondur Nilay Ünal olarak izlediğimiz Feyza Civelek oldu.

Feyza Civelek, özel hayatı ve Kızılcık Şerbeti hakkında konuşurken ayrıca kendisine sorulan sorulara da yanıt verdi. 

İlk önce Kızılcık Şerbeti setinin enlerini sıralayan Civelek, ardından sette en iyi anlaştığı isimleri açıkladı.

Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti setinde en iyi anlaştığı isimlere Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Doğukan Güngör'ün ismini söyledi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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