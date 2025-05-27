Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti Setinde En İyi Anlaştığı İsimleri Açıkladı
Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Show Kuşu programına konuk oldu. Civelek, Kızılcık Şerbeti setinde en iyi anlaştığı oyuncuları açıkladı.
KAYNAK: Show Kuşu/ YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Show Kuşu programına konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın