Survivor'dan Elenen Çılgın Sedat, İletişim Hakları Olduğunu İtiraf Etti
Survivor 2025'ten elenen Çılgın Sedat, Survivor Panorama'ya konuk oldu. Çılgın Sedat burada Survivor'ın en merak edilen konusu iletişim hakkında konuştu. Sedat, Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftada bir gün iletişim hakkı tanıdığını itiraf etti.
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Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından Çılgın Sedat, geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda etmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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