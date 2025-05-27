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Survivor'dan Elenen Çılgın Sedat, İletişim Hakları Olduğunu İtiraf Etti

Survivor'dan Elenen Çılgın Sedat, İletişim Hakları Olduğunu İtiraf Etti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.05.2025 - 14:16

Survivor 2025'ten elenen Çılgın Sedat, Survivor Panorama'ya konuk oldu. Çılgın Sedat burada Survivor'ın en merak edilen konusu iletişim hakkında konuştu. Sedat, Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftada bir gün iletişim hakkı tanıdığını itiraf etti.

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Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından Çılgın Sedat, geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda etmişti.

Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından Çılgın Sedat, geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda etmişti.

Elendikten hemen sonra oğlu Siraç'la buluşan Sedat, ardından Survivor Panorama'ya çıkıp yarışma hakkında açıklamalarda bulundu.

Yarışma boyunca yaşadıklarına değinen Sedat, seyircinin en merak ettiği konulardan biri hakkında itirafta bulundu. İletişim ödülü kazanılmadığı sürece yarışmacıların aileleriyle görüşemediği bilinse de Çılgın Sedat, Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftada bir gün çocuklarıyla görüşme hakkı tanıdığını itiraf etti.

Sedat, yalnızca çocuğuyla konuştuğunu ve bu konuşmada da genel şeyler konuşulduğunu açıkladı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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