Survivor'dan Elenen Çılgın Sedat, İletişim Hakları Olduğunu İtiraf Etti

Elendikten hemen sonra oğlu Siraç'la buluşan Sedat, ardından Survivor Panorama'ya çıkıp yarışma hakkında açıklamalarda bulundu.

Yarışma boyunca yaşadıklarına değinen Sedat, seyircinin en merak ettiği konulardan biri hakkında itirafta bulundu. İletişim ödülü kazanılmadığı sürece yarışmacıların aileleriyle görüşemediği bilinse de Çılgın Sedat, Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftada bir gün çocuklarıyla görüşme hakkı tanıdığını itiraf etti.

Sedat, yalnızca çocuğuyla konuştuğunu ve bu konuşmada da genel şeyler konuşulduğunu açıkladı.