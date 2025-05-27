Gonca Vuslateri'den Yalan Dünya'daki "Vasfiye Teyze" Hakkında Gelen İtiraf
Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Özellikle Gonca Vuslateri'nin 'Vasfiye Teyze' karakteri çok sevilmiş ve fenomen haline gelmişti. Ali Sunal'ın 'Ali ile Aramızda' programına konuk olan Vuslateri, Vasfiye Teyze karakterini kimden ilham alarak canlandırdığını yıllar sonra itiraf etti.
KAYNAK: Ali ile Aramızda/ Bloomberg HT
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damga vuran Yalan Dünya'yı muhakkak izlemişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gonca Vuslateri, Vasfiye Teyze hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.
İşte Gonca Vuslateri'nin Vasfiye Teyze itirafı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın