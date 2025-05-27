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Gonca Vuslateri'den Yalan Dünya'daki "Vasfiye Teyze" Hakkında Gelen İtiraf

Gonca Vuslateri'den Yalan Dünya'daki "Vasfiye Teyze" Hakkında Gelen İtiraf

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.05.2025 - 10:31

Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Özellikle Gonca Vuslateri'nin 'Vasfiye Teyze' karakteri çok sevilmiş ve fenomen haline gelmişti. Ali Sunal'ın 'Ali ile Aramızda' programına konuk olan Vuslateri, Vasfiye Teyze karakterini kimden ilham alarak canlandırdığını yıllar sonra itiraf etti.

KAYNAK: Ali ile Aramızda/ Bloomberg HT

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Bir döneme damga vuran Yalan Dünya'yı muhakkak izlemişsinizdir.

Bir döneme damga vuran Yalan Dünya'yı muhakkak izlemişsinizdir.

Gülse Birsel'in senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği dizi, absürt karakterleriyle fenomen olmuştu. En akılda kalıcı karakterlerden biri ise hiç şüphesiz Vasfiye Teyze oldu!

Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Vasfiye Teyze karakteri, Kocabaş ailesinin aile dostu ve enerji emicisiydi. Bu karakter o dönemin goygoy malzemesi olmuş ve 'Ne çektin be' repliği uzun süre dilimizden düşmemişti.

Gonca Vuslateri, Vasfiye Teyze hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.

Gonca Vuslateri, Vasfiye Teyze hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.

Ali Sunal'ın sunduğu Ali ile Aramızda programına konuk olan Gonca Vuslateri, Vasfiye Teyze karakterini kimden ilham alarak canlandırdığını ilk kez açıkladı. Vuslateri, Vasfiye Teyze'nin aslında bir aile büyüğü olduğunu itiraf etti.

Dedesinin annesinden ilham aldığını belirten Vuslateri, aileden birkaç kişinin karışımı olarak bu karakteri ortaya koyduğunu açıklarken en çok Münire halasından esintiler kullandığını söyledi.

İşte Gonca Vuslateri'nin Vasfiye Teyze itirafı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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