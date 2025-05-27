Gonca Vuslateri'den Yalan Dünya'daki "Vasfiye Teyze" Hakkında Gelen İtiraf

Ali Sunal'ın sunduğu Ali ile Aramızda programına konuk olan Gonca Vuslateri, Vasfiye Teyze karakterini kimden ilham alarak canlandırdığını ilk kez açıkladı. Vuslateri, Vasfiye Teyze'nin aslında bir aile büyüğü olduğunu itiraf etti.

Dedesinin annesinden ilham aldığını belirten Vuslateri, aileden birkaç kişinin karışımı olarak bu karakteri ortaya koyduğunu açıklarken en çok Münire halasından esintiler kullandığını söyledi.