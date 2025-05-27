Uzak Şehir Dizisinden Ayrılan Yunus Eski'den Duygulandıran Veda Paylaşımı

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Eski, 'De Mardin. Evet geldik ayrılık vaktine. Uzak Şehir. Mesafeleri yakın eden bu şehir bana çok şey kattı. İçinde olmaktan çok keyif aldığım,tanışmaktan çok mutlu olduğum bütün güzel insanlara teşekkürü bir borç bilirim. Başta yapımcılarımız,yönetmenlerimiz ve oyuncu arkadaşlarım… ve bütün ekip🎈 Ayrıldığım için üzgün,birlikte çalıştığım için sevinçliyim. İyi ki varsınız🧡 Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin geri dönüp baktığımda tebessümle hatırlayacağım seni Uzak Şehir. Hoşçakal 🥹🤍' yazdı.