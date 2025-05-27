Uzak Şehir Dizisinden Ayrılan Yunus Eski'den Duygulandıran Veda Paylaşımı
Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in istenmeyen damadı Özkan'ı canlandıran Yunus Eski, ölerek diziye veda etti. Eşi Nare'ye donör olmayı kabul eden fakat geçirdiği felç sonrasında zorlu günler yaşayan Özkan'ın dizideki hikayesi böylelikle bitti. Yunus Eski, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.
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İzlemelere doyamadığımız aşiret dizisi Uzak Şehir'de bir veda yaşandı.
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Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski, duygulandıran veda paylaşımı yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Şahin felan hikaye arkasında aşiret felan kimsenin desteği olmadan karısı için gözünü kırpmadan ölüme yürüdü sırf fanlar istemiyor diye diziden çıkarıldı ger... Devamını Gör
Çok kaliteli bir oyuncuydu , keşke devam etseydi ama bence başka bir diziden daha iyi bir rol teklifi almış olabilir.