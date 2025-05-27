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Uzak Şehir Dizisinden Ayrılan Yunus Eski'den Duygulandıran Veda Paylaşımı

Uzak Şehir Dizisinden Ayrılan Yunus Eski'den Duygulandıran Veda Paylaşımı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.05.2025 - 09:31

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in istenmeyen damadı Özkan'ı canlandıran Yunus Eski, ölerek diziye veda etti. Eşi Nare'ye donör olmayı kabul eden fakat geçirdiği felç sonrasında zorlu günler yaşayan Özkan'ın dizideki hikayesi böylelikle bitti. Yunus Eski, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

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İzlemelere doyamadığımız aşiret dizisi Uzak Şehir'de bir veda yaşandı.

İzlemelere doyamadığımız aşiret dizisi Uzak Şehir'de bir veda yaşandı.

İlk bölümden beri dizide yer alan Yunus Eski, Albora ailesinin istenmeyen damadı Özkan olarak karşımıza çıkmıştı. Sezon başından beri sinirlerimizi hoplatan Özkan'ın sonunun nasıl olacağı merak edilirken hikaye beklenmedik bir noktaya evrilmişti.

Kendini vuran Nare'ye donör olmayı kabul eden Özkan, ameliyat sonrasında felç geçirmişti. Hastanede zor günler yaşayan Özkan, sonunda ölerek diziye veda etti.

Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski, duygulandıran veda paylaşımı yaptı.

Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski, duygulandıran veda paylaşımı yaptı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Eski, 'De Mardin. Evet geldik ayrılık vaktine. Uzak Şehir. Mesafeleri yakın eden bu şehir bana çok şey kattı. İçinde olmaktan çok keyif aldığım,tanışmaktan çok mutlu olduğum bütün güzel insanlara teşekkürü bir borç bilirim. Başta yapımcılarımız,yönetmenlerimiz ve oyuncu arkadaşlarım… ve bütün ekip🎈 Ayrıldığım için üzgün,birlikte çalıştığım için sevinçliyim. İyi ki varsınız🧡 Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin geri dönüp baktığımda tebessümle hatırlayacağım seni Uzak Şehir. Hoşçakal 🥹🤍' yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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kubi aygün

Şahin felan hikaye arkasında aşiret felan kimsenin desteği olmadan karısı için gözünü kırpmadan ölüme yürüdü sırf fanlar istemiyor diye diziden çıkarıldı ger... Devamını Gör

ULUBAX

Çok kaliteli bir oyuncuydu , keşke devam etseydi ama bence başka bir diziden daha iyi bir rol teklifi almış olabilir.