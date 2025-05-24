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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Şebnem Bozoklu'ya İlk Veda Sıla Türkoğlu'ndan!

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Şebnem Bozoklu'ya İlk Veda Sıla Türkoğlu'ndan!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.05.2025 - 12:49

Kızılcık Şerbeti'ne 3. sezon başında dahil olan Şebnem Bozoklu, sezon finaline 1 bölüm kala kadroya veda etti. Meri karakterinin uğradığı iftira sonrası diziden ayrılışı seyirciyi epey şaşırtırken Şerbo'nun Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Şebnem Bozoklu'ya veda eden ilk isim oldu.

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Kızılcık Şerbeti kadrosunda ayrılıklar bitmiyor.

Kızılcık Şerbeti kadrosunda ayrılıklar bitmiyor.

3. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, bu sezon ana kadroda yaşanan ayrılıklarla gündemden düşmüyor. Diziden ayrılan karakterlerin büyük çoğunluğunun ölmesi dikkat çekerken 3. sezonda yaşanan vedalar seyirciden epey tepki topluyor.

Sezon finaline haftalar kala Pembe, Meri ve Metehan karakterlerinin diziden ayrılacağı duyurulurken ilk veda Pembe'yle yaşanmıştı. Hikayesinin bitmesi gerekçe gösterilerek diziden çıkarılan Sibel Taşçıoğlu'ndan haftalar sonra 3. sezonda Meri olarak diziye dahil olan Şebnem Bozoklu'ya veda ettik.

Meri'nin hikayesi sezon başında epey merak edilse de karakterin hikayesine bir türlü derinlemesine girilememiş ve resmen havada kalmıştı. Meri'nin diziden ayrılması ise Işıl'ın kurduğu kumpasla iftiraya uğrayıp memleketine geri dönmesiyle gerçekleşti.

Şebnem Bozoklu'ya ilk veda eden isim Sıla Türkoğlu oldu.

Şebnem Bozoklu'ya ilk veda eden isim Sıla Türkoğlu oldu.

Dün akşam (23 Mayıs)  yayınlanan bölümle Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'ne veda ederken rol arkadaşı Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

Türkoğlu yaptığı paylaşımda, 'Gelip geçici şeylerin içinde bana hiç geçmeyecek, bitmeyecek dostluk, ablalık, öğretmenlik yaptığın için ne kadar teşekkür etsem az.' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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