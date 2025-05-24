Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Şebnem Bozoklu'ya İlk Veda Sıla Türkoğlu'ndan!
Kızılcık Şerbeti'ne 3. sezon başında dahil olan Şebnem Bozoklu, sezon finaline 1 bölüm kala kadroya veda etti. Meri karakterinin uğradığı iftira sonrası diziden ayrılışı seyirciyi epey şaşırtırken Şerbo'nun Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Şebnem Bozoklu'ya veda eden ilk isim oldu.
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Kızılcık Şerbeti kadrosunda ayrılıklar bitmiyor.
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Şebnem Bozoklu'ya ilk veda eden isim Sıla Türkoğlu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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