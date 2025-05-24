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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Gassal Galasında Gözyaşlarını Tutamadı

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Gassal Galasında Gözyaşlarını Tutamadı

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.05.2025 - 08:49

TRT Tabii'nin ilgiyle izlenen dizisi Gassal, dün akşam (23 Mayıs) 2. sezonu için gala düzenledi. Yayınlanır yayınlanmaz büyük rağbet gören Gassal'ın 2. sezonu dün akşamki galada beğeniye sunulurken galada TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da vardı. Birsen Altuntaş, Zahid Sobacı'nın Gassal'ı izlerken gözyaşlarına boğulduğu anları paylaştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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İlk sezonuyla beğeni toplayan Gassal dizisi için 2. sezon hazırlıklarına çabucak başlanmıştı.

İlk sezonuyla beğeni toplayan Gassal dizisi için 2. sezon hazırlıklarına çabucak başlanmıştı.

TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal, 21 Aralık 2024'te yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medyada fenomen haline gelmişti. Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı Gassal'ın ikinci sezonu için 24 Mayıs işaret edilirken dizi ekibi, dün akşam (23 Mayıs) ikinci sezon galası düzenledi.

Galaya katılan isimler arasında TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da yer aldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, gözyaşlarını tutamadı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, gözyaşlarını tutamadı.

Gassal'ın ikinci sezonunu başroller Ahmet Kural ve Hande Soral'la beraber izleyen Zahid Sobacı, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Birsen Altuntaş, Zahid Sobacı'nın gözyaşlarına boğulduğu anları paylaştı.

Altuntaş'ın haberine göre TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ile 5 aylık hamile eşi avukat Gizem Kural galada Narin'e atıfta bulunulan sahnede gözyaşlarını tutamadı.

İşte Birsen Altuntaş'ın paylaştığı o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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