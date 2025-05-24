TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Gassal Galasında Gözyaşlarını Tutamadı
TRT Tabii'nin ilgiyle izlenen dizisi Gassal, dün akşam (23 Mayıs) 2. sezonu için gala düzenledi. Yayınlanır yayınlanmaz büyük rağbet gören Gassal'ın 2. sezonu dün akşamki galada beğeniye sunulurken galada TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da vardı. Birsen Altuntaş, Zahid Sobacı'nın Gassal'ı izlerken gözyaşlarına boğulduğu anları paylaştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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İlk sezonuyla beğeni toplayan Gassal dizisi için 2. sezon hazırlıklarına çabucak başlanmıştı.
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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, gözyaşlarını tutamadı.
İşte Birsen Altuntaş'ın paylaştığı o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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