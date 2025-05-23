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Emret Komutanım'la Ünlenen Mehmet Kurt'tan "Kemal Sunal" Sitemi

Emret Komutanım'la Ünlenen Mehmet Kurt'tan "Kemal Sunal" Sitemi

Kemal Sunal Güldür Güldür
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.05.2025 - 22:23

2005 yılında yayınlanan Emret Komutanım dizisindeki Naci Tosun karakteriyle tanıdığımız Mehmet Kurt, Kemal Sunal'ın Şaban tiplemesine benzerliğiyle dikkat çekmişti. Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı filmde Kemal Sunal'ı Güldür Güldür'de rol alan Berkay Tulumbacı'nın canlandıracağı açıklanırken Mehmet Kurt, söz konusu seçim hakkında isyan etti.

KAYNAK: Şok Gazetesi

Kaynak: https://www.sokgazetesi.com.tr/kemal-...
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Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı "Adile" filminin kadrosu tamamlanıyor.

Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı "Adile" filminin kadrosu tamamlanıyor.

Adile Naşit'e Meltem Kaptan'ın hayat vereceği filmin oyuncu kadrosu her geçen gün tamamlanırken bu defa Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu belli oldu. Güldür Güldür Show'da izlediğimiz Berkay Tulumbacı, Adile filminde Kemal Sunal'a hayat verecek.

Berkay Tulumbacı'nın seçimi seyirci tarafından beğenildi.

Berkay Tulumbacı'nın seçimi seyirci tarafından beğenildi.

Kemal Sunal rolü için Berkay Tulumbacı'nın seçilmesine sosyal medyadan olumlu yorumlar gelirken oyuncu Mehmet Kurt'tan sitem gecikmedi.

2005 yılında yayınlanan Emret Komutanım dizisindeki Naci Tosun karakteriyle hayatımıza giren Mehmet Kurt, Şok Gazetesi'ne konuşarak 'Kemal Sunal'ı oynamak isterdim.' dedi.

Mehmet Kurt, rol için aramalarını beklemiş.

Mehmet Kurt, rol için aramalarını beklemiş.

'Herhalde ararlar diye düşündüm. Kim iyi yapacaksa o olsun tabii ki... Benim fazla makyaja ihtiyacım yok. Her şekilde oynardım Kemal Ağabey'i... İlkokuldan beri lakabım Şaban'dı... İsterdim, neden yalan söyleyeyim ki... Birçok insan düşünmüştür benim oynayacağımı. Ama can sağlığı olsun... Kemal Sunalreklam filminde canlandırdığımda insanlar ilk defa reklam filminde ağladıklarını söylemişti. Filmini de oynamak güzel olurdu.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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