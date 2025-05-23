Emret Komutanım'la Ünlenen Mehmet Kurt'tan "Kemal Sunal" Sitemi
Kaynak: https://www.sokgazetesi.com.tr/kemal-...
2005 yılında yayınlanan Emret Komutanım dizisindeki Naci Tosun karakteriyle tanıdığımız Mehmet Kurt, Kemal Sunal'ın Şaban tiplemesine benzerliğiyle dikkat çekmişti. Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı filmde Kemal Sunal'ı Güldür Güldür'de rol alan Berkay Tulumbacı'nın canlandıracağı açıklanırken Mehmet Kurt, söz konusu seçim hakkında isyan etti.
KAYNAK: Şok Gazetesi
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Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı "Adile" filminin kadrosu tamamlanıyor.
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Berkay Tulumbacı'nın seçimi seyirci tarafından beğenildi.
Mehmet Kurt, rol için aramalarını beklemiş.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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