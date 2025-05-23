Emret Komutanım'la Ünlenen Mehmet Kurt'tan "Kemal Sunal" Sitemi

'Herhalde ararlar diye düşündüm. Kim iyi yapacaksa o olsun tabii ki... Benim fazla makyaja ihtiyacım yok. Her şekilde oynardım Kemal Ağabey'i... İlkokuldan beri lakabım Şaban'dı... İsterdim, neden yalan söyleyeyim ki... Birçok insan düşünmüştür benim oynayacağımı. Ama can sağlığı olsun... Kemal Sunal'ı reklam filminde canlandırdığımda insanlar ilk defa reklam filminde ağladıklarını söylemişti. Filmini de oynamak güzel olurdu.'