İlki Daha Güzeldi: Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmindeki Betüş Cafe'nin Yeni Halini İlk Kez Gördük!

Çocukluğumuza renk katan dizilerden Sihirli Annem'in film versiyonunun çekildiği haberi epey heyecan yaratmıştı. Her detayı büyük bir merakla beklenen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin 30 Mayıs'ta vizyona gireceği açıklandı. Filmin afişi ve fragmanı büyük ses getirirken bu kez de İnci Türkay, nam-ı diğer Betüş Peri, eskiden çok sevdiğimiz Betüş Cafe'nin filmdeki halini ilk kez paylaştı.

Kimileri Betüş Cafe'yi beğenip modern bulacakken kimileri de eskisinin çok daha sıcak olduğu fikrinin arkasında kalmaya devam edecek. Bakalım, sizin tarafınız hangisi olacak?