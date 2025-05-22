İlki Daha Güzeldi: Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmindeki Betüş Cafe'nin Yeni Halini İlk Kez Gördük!
Çocukluğumuza renk katan dizilerden Sihirli Annem'in film versiyonunun çekildiği haberi epey heyecan yaratmıştı. Her detayı büyük bir merakla beklenen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin 30 Mayıs'ta vizyona gireceği açıklandı. Filmin afişi ve fragmanı büyük ses getirirken bu kez de İnci Türkay, nam-ı diğer Betüş Peri, eskiden çok sevdiğimiz Betüş Cafe'nin filmdeki halini ilk kez paylaştı.
Kimileri Betüş Cafe'yi beğenip modern bulacakken kimileri de eskisinin çok daha sıcak olduğu fikrinin arkasında kalmaya devam edecek. Bakalım, sizin tarafınız hangisi olacak?
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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi pek çoğumuzu koşa koşa ekran başına geçiren en kıymetli dizilerinden biri olmuştu.
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Filmin afişinden fragmanına, yeni oyuncularından aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın yapay zekayla yeniden Eda Peri olacağına dair her detay çok konuşulmuştu.
Ve merakla beklediğimiz Betüş Cafe'nin son halini görmek için sinemaya gitmemize gerek kalmadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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