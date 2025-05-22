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İlki Daha Güzeldi: Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmindeki Betüş Cafe'nin Yeni Halini İlk Kez Gördük!

İlki Daha Güzeldi: Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmindeki Betüş Cafe'nin Yeni Halini İlk Kez Gördük!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.05.2025 - 18:04

Çocukluğumuza renk katan dizilerden Sihirli Annem'in film versiyonunun çekildiği haberi epey heyecan yaratmıştı. Her detayı büyük bir merakla beklenen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin 30 Mayıs'ta vizyona gireceği açıklandı. Filmin afişi ve fragmanı büyük ses getirirken bu kez de İnci Türkay, nam-ı diğer Betüş Peri, eskiden çok sevdiğimiz Betüş Cafe'nin filmdeki halini ilk kez paylaştı. 

Kimileri Betüş Cafe'yi beğenip modern bulacakken kimileri de eskisinin çok daha sıcak olduğu fikrinin arkasında kalmaya devam edecek. Bakalım, sizin tarafınız hangisi olacak?

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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi pek çoğumuzu koşa koşa ekran başına geçiren en kıymetli dizilerinden biri olmuştu.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi pek çoğumuzu koşa koşa ekran başına geçiren en kıymetli dizilerinden biri olmuştu.

Yayınlandığı dönemlerde yediden yetmişe herkesin kalbinde taht kurmayı başaran fantastik aile dizisinin aynı efsane kadroyla film çekeci haberi bizleri inanılmaz heyecanlandırmıştı. Tabii 'Ne gerek vardı?' diye tepki gösterenler de olmuştu. 

İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin kadrosunda Kutsi, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Evrim Akın, Gamze Karta, Ahmet Kayakesen, Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya gibi isimlerin kadrosunda yer alacağı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin 30 Mayıs Cuma günü vizyona gireceği açıklanmıştı.

Filmin afişinden fragmanına, yeni oyuncularından aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın yapay zekayla yeniden Eda Peri olacağına dair her detay çok konuşulmuştu.

Filmin afişinden fragmanına, yeni oyuncularından aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın yapay zekayla yeniden Eda Peri olacağına dair her detay çok konuşulmuştu.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmindeki her detay büyük bir merakla takip edilir oldu. Uzun süredir sosyal medya trendlerinde yer alan filmde, dizideki eski tadın verilip verilemeyeceği tartışmaları de beraberinde geldi. 

Bunlar arasında oyuncuların karakterlerini nasıl canlandıracağı yer alırken Sihirli Annem dizisinin sıcacık mekanları da yer aldı. Tabii bunların başında gelen yerlerden biri de Betüş Cafe oldu. Diziyi izlerken kimimize 'Ben de büyüyünce böyle bir kafe açacağım' dedirten sevimli mekan kimimize de 'Ben de Betüş Cafe'ye gitmek istiyorum' dedirtmişti.

Ve merakla beklediğimiz Betüş Cafe'nin son halini görmek için sinemaya gitmemize gerek kalmadı.

Ve merakla beklediğimiz Betüş Cafe'nin son halini görmek için sinemaya gitmemize gerek kalmadı.

Sihirli Annem'in başrolü ve 'Betüş Peri'si İnci Türkay, filme dair aktif şekilde paylaşımlarda bulunurken geçtiğimiz saatlerde de ilk kez Betüş Cafe'nin filmdeki halini paylaştı. 

Peki siz Betüş Cafe'nin son hali hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hali mi güzel, yoksa eski Betüş Cafe daha mı iyiydi?

Hadi yorumlarda buluşalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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