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Fenomen Yazar PuCCa 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezonunu Çok Fena Gömdü!

Fenomen Yazar PuCCa 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezonunu Çok Fena Gömdü!

Kimler Geldi Kimler Geçti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 16:26

Yazar ve sosyal medya fenomeni PuCCa sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sıkça dikkat çekiyor. Sert açıklamalarıyla da gündem olan PuCCa bu sefer de 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonunu hedefine aldı. Fenomen yazar, başrolünde Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı diziyi yerin dibine soktu adeta!

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Hepimizin "PuCCa" adıyla tanıdığı yazar ve sosyal medya fenomeni Pınar Işık yaptığı her paylaşımla dikkat çekiyor.

Hepimizin "PuCCa" adıyla tanıdığı yazar ve sosyal medya fenomeni Pınar Işık yaptığı her paylaşımla dikkat çekiyor.

Kimi zaman güldüren ve hayatın içinden paylaşımlar yapan PuCCa kimi zaman da eleştirel yönünü epey ağır şekilde ortaya koyuyor. Geniş bir takipçi kitlesi bulunan fenomen yazar hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor.

PuCCa'nın bu seferki hedefinde ise Netflix'in ses getiren dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" yer aldı.

PuCCa'nın bu seferki hedefinde ise Netflix'in ses getiren dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" yer aldı.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizi geçtiğimiz günlerde ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıktı. 

Kimilerinin övgüler yağdırdığı diziyi hiç beğenmeyip, senaryosunu zorlama bulanlar da oldu.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunu epey gömen isimlerden biri de PuCCa oldu.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunu epey gömen isimlerden biri de PuCCa oldu.

'Zengin hayatlarını izlemeyi sevdiğim için izledim. Cem Murathan denen dingilin bence hiçbir albenisi yoktu.. bi de zorlama bir geçmiş travma yazılmış gibi geldi ‘babası gibi babası gibi' deniliyor da babası ne anlamadık yani. TikTok'ta çıkan deccal kocasının zayıf sp.reminden hamile kalan a.ptal karının hikayesi beni daha çok sardı ne yalan söyleyeyim. Sonunu da bulamıyorum zaten en son sinemada bunu kenara oturttular, karnına demir düştü kocası ona abi abi diyen kızın ayağı uf oldu diye onu aldı götürdü...'  ifadelerini kullanan PuCCa diziyi fena eleştirdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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