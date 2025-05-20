Fenomen Yazar PuCCa 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezonunu Çok Fena Gömdü!

'Zengin hayatlarını izlemeyi sevdiğim için izledim. Cem Murathan denen dingilin bence hiçbir albenisi yoktu.. bi de zorlama bir geçmiş travma yazılmış gibi geldi ‘babası gibi babası gibi' deniliyor da babası ne anlamadık yani. TikTok'ta çıkan deccal kocasının zayıf sp.reminden hamile kalan a.ptal karının hikayesi beni daha çok sardı ne yalan söyleyeyim. Sonunu da bulamıyorum zaten en son sinemada bunu kenara oturttular, karnına demir düştü kocası ona abi abi diyen kızın ayağı uf oldu diye onu aldı götürdü...' ifadelerini kullanan PuCCa diziyi fena eleştirdi.