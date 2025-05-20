Fenomen Yazar PuCCa 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezonunu Çok Fena Gömdü!
Yazar ve sosyal medya fenomeni PuCCa sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sıkça dikkat çekiyor. Sert açıklamalarıyla da gündem olan PuCCa bu sefer de 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonunu hedefine aldı. Fenomen yazar, başrolünde Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı diziyi yerin dibine soktu adeta!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hepimizin "PuCCa" adıyla tanıdığı yazar ve sosyal medya fenomeni Pınar Işık yaptığı her paylaşımla dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PuCCa'nın bu seferki hedefinde ise Netflix'in ses getiren dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" yer aldı.
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunu epey gömen isimlerden biri de PuCCa oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın