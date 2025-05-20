7 Yıl Sonra Geri Dönüyor: The Amazing World of Gumball Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı!
Popüler çocuk/genç kanalı Cartoon Network'ün çok sevilen dizisi Gumball tam yedi yılın ardından geri dönüyor! Bizlere 'The Wonderfully Weird World of Gumball ' adıyla yepyeni bir macera yaşatacak olan diziden ilk fragman da yayınlandı.
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Genç yaşlı, çocuk yetişkin demeden büyük bir kitle tarafından izlenen Gumball dizisi dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler.
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Ve beklenen an geldi! Beklenen yapım "The Wonderfully Weird World of Gumball" adıyla geri döndüğünü duyurdu.
7 yılın ardından geri dönen Gumball'dan ilk fragman da yayınlandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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