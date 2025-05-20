7 Yıl Sonra Geri Dönüyor: The Amazing World of Gumball Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı!

The Amazing World of Gumball adıyla tam 6 sezon boyunca izleyenleriyle buluşan eğlenceli yapımın yeni sezonu için ümitli bir bekleyiş sürüyordu.

Ben Bocquelet, Matt Layzell ve Erik Fountain tarafından yapılan ortak açıklamada yer alan, 'Bu karakterlerle tekrar çalışma fırsatı harika. Elmore’da Gumball ve Darwin’in yeni yaramazlıklarına hazır olun. Onlar pek büyümemiş, biz de öyle' ifadeleri dizinin sevenlerini bir kez daha heyecanlandırdı.