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7 Yıl Sonra Geri Dönüyor: The Amazing World of Gumball Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı!

7 Yıl Sonra Geri Dönüyor: The Amazing World of Gumball Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 11:23

Popüler çocuk/genç kanalı Cartoon Network'ün çok sevilen dizisi Gumball tam yedi yılın ardından geri dönüyor! Bizlere 'The Wonderfully Weird World of Gumball ' adıyla yepyeni bir macera yaşatacak olan diziden ilk fragman da yayınlandı.

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Genç yaşlı, çocuk yetişkin demeden büyük bir kitle tarafından izlenen Gumball dizisi dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler.

Genç yaşlı, çocuk yetişkin demeden büyük bir kitle tarafından izlenen Gumball dizisi dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler.

The Amazing World of Gumball adıyla tam 6 sezon boyunca izleyenleriyle buluşan eğlenceli yapımın yeni sezonu için ümitli bir bekleyiş sürüyordu. 

Ben Bocquelet, Matt Layzell ve Erik Fountain tarafından yapılan ortak açıklamada yer alan, 'Bu karakterlerle tekrar çalışma fırsatı harika. Elmore’da Gumball ve Darwin’in yeni yaramazlıklarına hazır olun. Onlar pek büyümemiş, biz de öyle' ifadeleri dizinin sevenlerini bir kez daha heyecanlandırdı.

Ve beklenen an geldi! Beklenen yapım "The Wonderfully Weird World of Gumball" adıyla geri döndüğünü duyurdu.

Ve beklenen an geldi! Beklenen yapım "The Wonderfully Weird World of Gumball" adıyla geri döndüğünü duyurdu.

Hulu ve Cartoon Network’te yayınlanacak olan çizgi dizi, eski sezonlarından biraz daha bağımsız olacağını göstermiş oldu. 

Karma tekniklerle hazırlanan, animasyon tarzını koruduğu da netlik kazanan Gumball'da eski çizgi dizinin havasının devam ettirilecek olması bizleri daha da sevindiren bir detay oldu.

7 yılın ardından geri dönen Gumball'dan ilk fragman da yayınlandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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