Nicole Kidman'la Poz Vermişti: Yurda Dönen Aras Aydın'ın Eşi Melis Birkan'ın Kıskançlık Cevabı Şapka Çıkarttı
Siyah Kalp dizisinden ayrılan Aras Aydın adeta dünya çapında ses getirmeyi başardı desek yeridir! Başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı 'Nine Perfect Strangers' dizisini ikinci sezonunda rol alan Aydın, Hollywood’da düzenlenen galada ortalığı kasıp kavurdu adeta.
Kidman'la poz veren Aras Aydın ve biricik eşi Melis Birkan bugün ülkeye giriş yaptı. Hepimizin göğsünü kabartan Aydın, Hollywood dönüşü verdiği ilk röportajından projede yaşadıklarını ve Türkiye'deki tekliflere bakışını anlattı. Melis Birkan'a yöneltilen 'kıskançlık' sorusuysa çok asil bir şekilde cevap buldu.
Kaynak: Muhabir Online - Akif Yaman
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Türk televizyonlarının en karizmatik isimlerinden bir tanesi olan Aras Aydın son günlerde dünya gündemine oturmuş durumda.
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Hollywood camiasını kasıp kavuran Aras Aydın ve biricik eşi Melis Birkan geçtiğimiz saatlerde yurda dönüş yaptı.
Aydın ilk sözlerinde "Çok emek verdik. Benim için çok rahat bir süreçti çünkü çok yardımcı oldular. Benimle çok ilgilendiler" dedi.
"Karım beni bir dakika yalnız bırakmadı" diyen Aras Aydın 19 Mayıs'ta Türkiye'ye ayak bastıkları için de çok gururlandıklarını belirtti.
Melis Birkan "Her anından olabildiğince destek olmaya çalıştım. Bu onun kendi başarısıdır ve gurur duyuyorum" derken eşinin gözlerinin dolduğu da dikkatlerden kaçmadı.
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Türkiye'deki projelere yönelik bakış açısını da değerlendiren Aras Aydın yurt içi ve yurt dışı projelerini ayırt etmeyeceğini söyledi.
Öte yandan Birkan'a, eşinin Nicole Kidman'la pozunu kıskanıp kıskanmadığı soruldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Nazaf degmesin, kem gözlere çöp şiş