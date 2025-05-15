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Teşkilat Başrolü Tolga Sarıtaş Nicole Kidman'lı 'Nine Perfect Strangers'a Giren Aras Aydın'ı Boş Geçmedi!

Teşkilat Başrolü Tolga Sarıtaş Nicole Kidman'lı 'Nine Perfect Strangers'a Giren Aras Aydın'ı Boş Geçmedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.05.2025 - 23:58

Başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı 'Nine Perfect Strangers' dizisi bir süredir gündemimizde yer alıyor. Bunun en büyük nedeniyse, dizinin 2. sezonuna dahil olan Türk oyuncu Aras Aydın oldu. 'Nine Perfect Strangers' kadrosundaki Aydın’ın görüntüleri paylaşılınca göğsümüz kabardı. Teşkilat'ın başrolü Tolga Sarıtaş'tan övgü dolu bir yorum geldi...

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Nine Perfect Strangers ülkemizde de bir hayli dikkat çeken dizilerden bir tanesi oldu.

Nine Perfect Strangers ülkemizde de bir hayli dikkat çeken dizilerden bir tanesi oldu.

2021'de yayınlanan ilk sezonunda Nicole Kidman'a Michael Shannon, Asher Keddie, Grace Van Patten, Luke Evans, Samara Weaving, Melvin Gregg gibi isimlerin eşlik ettiği dizinin ikinci sezonunda kadro değişikliği yaşanmıştı. Henry Golding, Christine Baranski, Annie Murphy, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, King Princess'in yer aldığı ikinci sezona bir Türk oyuncu damgasını vurmuştu. 

Siyah Kalp dizisinin yıldızı Aras Aydın'ın Nicole Kidman'lı diziden teklif aldığı haberi hepimizi bir hayli  heyecanlandırmıştı.

"Nine Perfect Strangers dizisi ne anlatıyor?" diye merak edenler için bir kısa özet de geçelim...

"Nine Perfect Strangers dizisi ne anlatıyor?" diye merak edenler için bir kısa özet de geçelim...

Bir sağlıklı yaşam merkezine, dokuz yabancı, iç huzur ve dönüşüm peşinde gelir. Bu merkezi, gizemli ve çekici bir lider olan Masha (Nicole Kidman) yönetir ve standart dışı terapi yöntemleri uygular. Başlangıçta zararsız gibi görünen bu terapiler, zamanla sınırları aşan ve katılımcıları hem psikolojik hem de duygusal açıdan derinden etkileyen deneyimlere dönüşür. 

Masha'nın tedavi teknikleri ve katılımcıların kişisel travmaları gün yüzüne çıktıkça, grup içindeki dinamikler gerginleşir. Katılımcılar, hem kendi geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalırken hem de Masha'nın gerçek amacını sorgulamaya başlarlar. Bu durum, hem onların kendi iç dünyaları hem de Masha'nın yöntemleri hakkında daha fazla sorgulamaya yol açar. Bu süreçte, her biri kendi içsel yolculuklarını ve dönüşümlerini yaşar.

Nicole Kidman’lı Nine Perfect Strangers kadrosuna giren Aras Aydın’ın diziden ilk görüntüleri de paylaşıldı.

Teşkilat dizisinin başrolü Tolga Sarıtaş ise bu fragmanın ardından Aras Bulut'a "Kardeşim..." diyerek destek çıktı.

Teşkilat dizisinin başrolü Tolga Sarıtaş ise bu fragmanın ardından Aras Bulut'a "Kardeşim..." diyerek destek çıktı.

Dizinin fragmanını hikayesine ekleyen Sarıtaş, 'Matteo' karakterini canlandıran Aras'ı 'Çok tebrik, çok alkış... Çok daha güzellerine' diyerek tebrik etti.

Aras Aydın'ın Nicole Kidman'lı 'Nine Perfect Strangers' dizisinden bir kareyi de böyle bırakalım...

Aras Aydın'ın Nicole Kidman'lı 'Nine Perfect Strangers' dizisinden bir kareyi de böyle bırakalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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