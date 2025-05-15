Teşkilat Başrolü Tolga Sarıtaş Nicole Kidman'lı 'Nine Perfect Strangers'a Giren Aras Aydın'ı Boş Geçmedi!
Başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı 'Nine Perfect Strangers' dizisi bir süredir gündemimizde yer alıyor. Bunun en büyük nedeniyse, dizinin 2. sezonuna dahil olan Türk oyuncu Aras Aydın oldu. 'Nine Perfect Strangers' kadrosundaki Aydın’ın görüntüleri paylaşılınca göğsümüz kabardı. Teşkilat'ın başrolü Tolga Sarıtaş'tan övgü dolu bir yorum geldi...
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Nine Perfect Strangers ülkemizde de bir hayli dikkat çeken dizilerden bir tanesi oldu.
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"Nine Perfect Strangers dizisi ne anlatıyor?" diye merak edenler için bir kısa özet de geçelim...
Nicole Kidman’lı Nine Perfect Strangers kadrosuna giren Aras Aydın’ın diziden ilk görüntüleri de paylaşıldı.
Teşkilat dizisinin başrolü Tolga Sarıtaş ise bu fragmanın ardından Aras Bulut'a "Kardeşim..." diyerek destek çıktı.
Aras Aydın'ın Nicole Kidman'lı 'Nine Perfect Strangers' dizisinden bir kareyi de böyle bırakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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