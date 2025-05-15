Prens’in Başrolü Giray Altınok Dizinin 3. Sezon Galasını Neden Boykot Ettiklerini İlk Kez Açıkladı!
Son dönemlerin en popüler dizisi olan Prens cephesinde geçen hafta büyük bir kriz patlak vermişti. Dizinin yapım şirketi ve yayın platformu arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Bunun ardından dizinin hiçbir oyuncusu galaya katılmamıştı. Prens'in başrol oyuncusu Giray Altınok, neden tüm oyuncuların 3. sezon galasını protesto ettiğini ilk kez açıkladı.
Kaynak: Magazin Burada - Samet Aday
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Ünlü oyuncu Giray Altınok'un eşsiz bir performans sergilediği Prens dizisi gönüllere taht kurdu.
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“Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyen Giray Altınok ve diğer oyuncuların hiçbiri galaya katılmamıştı.
Magazin Burada'dan Samet Aday'a açıklamalarda bulunan Giray Altınok, Prens'in galasını neden boykot ettiklerini ilk kez açıkladı.
Giray Altınok'un o açıklamasını da böyle bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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