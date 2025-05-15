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Prens’in Başrolü Giray Altınok Dizinin 3. Sezon Galasını Neden Boykot Ettiklerini İlk Kez Açıkladı!

Prens’in Başrolü Giray Altınok Dizinin 3. Sezon Galasını Neden Boykot Ettiklerini İlk Kez Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.05.2025 - 23:19

Son dönemlerin en popüler dizisi olan Prens cephesinde geçen hafta büyük bir kriz patlak vermişti. Dizinin yapım şirketi ve yayın platformu arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Bunun ardından dizinin hiçbir oyuncusu galaya katılmamıştı. Prens'in başrol oyuncusu Giray Altınok, neden tüm oyuncuların 3. sezon galasını protesto ettiğini ilk kez açıkladı. 

Kaynak: Magazin Burada - Samet Aday

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Ünlü oyuncu Giray Altınok'un eşsiz bir performans sergilediği Prens dizisi gönüllere taht kurdu.

Ünlü oyuncu Giray Altınok'un eşsiz bir performans sergilediği Prens dizisi gönüllere taht kurdu.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı, 9 Mayıs'ta 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Prens'in yayın günü öncesi bir kriz çıkmıştı. Galaya bir gün kala, dizinin yapım şirketi olan MGX Yapım ile yayın platformu Max arasında büyük anlaşmazlık yaşanmıştı.  

Max platformu, Prens galasına davet edilecek kişilerin belli bir sayıda tutulmasını isterken, MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibin katılmasını istemişti.

“Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyen Giray Altınok ve diğer oyuncuların hiçbiri galaya katılmamıştı.

“Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyen Giray Altınok ve diğer oyuncuların hiçbiri galaya katılmamıştı.

Birlikte rol aldığı oyuncuların tamamıyla birlikte kendi dizilerinin galasına katılmayı reddedip, bu kararı protesto eden oyuncuların hareketi sosyal medyaya da damgasını vurmuştu.

Magazin Burada'dan Samet Aday'a açıklamalarda bulunan Giray Altınok, Prens'in galasını neden boykot ettiklerini ilk kez açıkladı.

Magazin Burada'dan Samet Aday'a açıklamalarda bulunan Giray Altınok, Prens'in galasını neden boykot ettiklerini ilk kez açıkladı.

'Bazen iki tarafın da haklı, iki tarafın da haksız olduğu durumlar vardır ya, bu öyle bir şey.' diyerek söze giren Altınok 'Bunların kendi gala sistemleri var ister istemez. Amerika'daki bütün işlerine de aşağı yukarı aynı şeyi yaptıklarını söylediler. Türkiye'de de bu devam ettirmek istediklerini söylediler. Ama Prens'in galası çok geniş olmak zorunda, çünkü çok kalabalık bir ekip. Biz de geniş bir gala yapmak istedik, işin içinde çorbada tuzu olan herkes gelip birinci bölümü izlesin istedik. Bir türlü yolunu bulamadık ve zaman daraldı.

Hepimizin kalbini kıran bir gece oldu. Günün sonunda hem onları hem de bizi üzen, ağzımızın tadını kaçıran bir durum yaşadık.' ifadelerini kullandı.

Giray Altınok'un o açıklamasını da böyle bırakıyoruz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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