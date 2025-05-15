Prens’in Başrolü Giray Altınok Dizinin 3. Sezon Galasını Neden Boykot Ettiklerini İlk Kez Açıkladı!

'Bazen iki tarafın da haklı, iki tarafın da haksız olduğu durumlar vardır ya, bu öyle bir şey.' diyerek söze giren Altınok 'Bunların kendi gala sistemleri var ister istemez. Amerika'daki bütün işlerine de aşağı yukarı aynı şeyi yaptıklarını söylediler. Türkiye'de de bu devam ettirmek istediklerini söylediler. Ama Prens'in galası çok geniş olmak zorunda, çünkü çok kalabalık bir ekip. Biz de geniş bir gala yapmak istedik, işin içinde çorbada tuzu olan herkes gelip birinci bölümü izlesin istedik. Bir türlü yolunu bulamadık ve zaman daraldı.

Hepimizin kalbini kıran bir gece oldu. Günün sonunda hem onları hem de bizi üzen, ağzımızın tadını kaçıran bir durum yaşadık.' ifadelerini kullandı.