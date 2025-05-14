Cannes 2025'ten Siyaset Dolu Açılış: Onursal Altın Palmiye Ödülü Alan Robert De Niro’dan Trump’a Sert Sözler!
78. Cannes Film Festivali her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir ses getirdi. Sinemanın olduğu kadar siyasetin de bir hayli ön planda olduğu açılış epey dikkat çekti. Onursal Altın Palmiye Ödülü'ne layık görülen Robert de Niro'dan ABD Başkanı Trump'a ağır sözler gelirken, Binoche’un Gazze vurgusu gözden kaçmadı!
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Fransa’da resmi olarak başlayan 2025 Cannes Film Festivali yine tüm dünyanın gündemine oturdu.
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“Bu sadece bir Amerikan sorunu değil, küresel bir sorun” diyen ünlü oyuncu konuşmasına şu şekilde devam etti:
Jüri başkanlığını üstlenen Fransız aktör Juliette Binoche'un açılış konuşmasında yaptığı Gazze vurgusu da dikkatlerden kaçmadı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Sinemadaki varlığını defalarca kez kanıtlayan Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino gecenin açılışını yapan isim olarak sahneye çıktı.
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İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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