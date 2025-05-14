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Cannes 2025'ten Siyaset Dolu Açılış: Onursal Altın Palmiye Ödülü Alan Robert De Niro’dan Trump’a Sert Sözler!

Cannes 2025'ten Siyaset Dolu Açılış: Onursal Altın Palmiye Ödülü Alan Robert De Niro’dan Trump’a Sert Sözler!

Cannes Film Festivali
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.05.2025 - 12:07

78. Cannes Film Festivali her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir ses getirdi. Sinemanın olduğu kadar siyasetin de bir hayli ön planda olduğu açılış epey dikkat çekti. Onursal Altın Palmiye Ödülü'ne layık görülen Robert de Niro'dan ABD Başkanı Trump'a ağır sözler gelirken, Binoche’un Gazze vurgusu gözden kaçmadı!

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Fransa’da resmi olarak başlayan 2025 Cannes Film Festivali yine tüm dünyanın gündemine oturdu.

Fransa’da resmi olarak başlayan 2025 Cannes Film Festivali yine tüm dünyanın gündemine oturdu.

Sinema dünyasının en değerli yıldızları, ünlü oyuncuları, yetenekli film yapımcıları ve yaratıcı senaristleri her yıl düzenlenen ve sektörün en saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen bir festival için Fransız Rivierası'ndaki Cannes şehrine akın ediyor. 

Bu sene 'şeffaflık' ve 'çıplaklık' içeren elbiselere kesin bir yasak getirilen kırmızı halı bir hayli dikkat çekti. Sinema dünyasının en prestijli gecesi olarak anılan Cannes'ın açılış günü de bir hayli hareketli başladı. 

 78. Cannes Film Festivali’nin Onursal Altın Palmiye Ödülü’ne layık görülen kişiyse Robert De Niro oldu. Ödülünü Leonardo DiCaprio’nun elinden alan usta aktör, sahnede yaptığı konuşmasıyla büyük ses getirdi.

“Bu sadece bir Amerikan sorunu değil, küresel bir sorun” diyen ünlü oyuncu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bu sadece bir Amerikan sorunu değil, küresel bir sorun” diyen ünlü oyuncu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Ülkemde, bir zamanlar kanıksadığımız demokrasi için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu hepimizi etkiliyor çünkü sanat demokratiktir. Sanat kapsayıcıdır, insanları bir araya getirir. Sanat çeşitliliği kucaklar ve işte bu yüzden sanat bir tehdittir, işte bu yüzden otokratlar ve faşistler için bir tehdidiz” diyen De Niro, ABD Başkanı Trump'ın eylemlerinin yalnızca ABD'ye özgü bir mesele olmadığını söyledi.

“Hepimiz arkamıza yaslanıp izleyemeyiz. Harekete geçmeliyiz ve şimdi harekete geçmeliyiz, şiddetle değil ama büyük bir tutku ve kararlılıkla. Özgürlüğü önemseyen herkesin örgütlenmesinin, protesto etmesinin ve elbette seçimler olduğunda oy kullanmasının zamanı geldi. Bu gece ve önümüzdeki 11 gün boyunca bu görkemli festivalde sanatı kutlayarak gücümüzü ve bağlılığımızı göstereceğiz.Libérté, égalité, fraternité.'

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert ifadeler kullanan De Niro; konuşmasında, Trump'ın yeniden seçilmesinin küresel bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Jüri başkanlığını üstlenen Fransız aktör Juliette Binoche'un açılış konuşmasında yaptığı Gazze vurgusu da dikkatlerden kaçmadı.

Jüri başkanlığını üstlenen Fransız aktör Juliette Binoche'un açılış konuşmasında yaptığı Gazze vurgusu da dikkatlerden kaçmadı.

İsrail ordusunun, 16 Nisan günü bombaladığı Gazze kentindeki Tuffah Mahallesi'nde 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Fatma Hasune hayatını kaybetmişti.

Festivalde, Hasune'nin başrolünde yer aldığı 'Put Your Soul On Your Hand And Walk' (Ruhunu avucunun içine al ve yürü) başlıklı belgeselin gösterimi yapılacağı açıklanmıştı.

Binoche açılış konuşmasında 'Ölümünden bir gün önce rol aldığı filmin burada, Cannes'a seçildiğini öğrenmişti. Fatma bu akşam bizimle olmalıydı. Geriye sanat kaldı. Sanat hayatlarımızın, hayallerimizin güçlü bir tanığı.' ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Sinemadaki varlığını defalarca kez kanıtlayan Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino gecenin açılışını yapan isim olarak sahneye çıktı.

Sinemadaki varlığını defalarca kez kanıtlayan Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino gecenin açılışını yapan isim olarak sahneye çıktı.

2025 Cannes Film Festivali'nin resmen başladığını '78. festivali duyurmaktan onur duyuyorum!' diye mikrofona bağırarak duyuran Tarantino bu seslenmesinin ardından mikrofonu havadan yere bıraktı. 

Gecenin sürprizi gibi bakılan Tarantino'nun sahneden çıkış şekli de ayrı bir olay oldu.

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İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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