Cannes 2025'ten Siyaset Dolu Açılış: Onursal Altın Palmiye Ödülü Alan Robert De Niro’dan Trump’a Sert Sözler!

Sinema dünyasının en değerli yıldızları, ünlü oyuncuları, yetenekli film yapımcıları ve yaratıcı senaristleri her yıl düzenlenen ve sektörün en saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen bir festival için Fransız Rivierası'ndaki Cannes şehrine akın ediyor.

Bu sene 'şeffaflık' ve 'çıplaklık' içeren elbiselere kesin bir yasak getirilen kırmızı halı bir hayli dikkat çekti. Sinema dünyasının en prestijli gecesi olarak anılan Cannes'ın açılış günü de bir hayli hareketli başladı.

78. Cannes Film Festivali’nin Onursal Altın Palmiye Ödülü’ne layık görülen kişiyse Robert De Niro oldu. Ödülünü Leonardo DiCaprio’nun elinden alan usta aktör, sahnede yaptığı konuşmasıyla büyük ses getirdi.