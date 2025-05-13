İki Dünya Bir Dilek Filmi İçin Kısacık Saçla Poz Veren Hande Erçel'den 'Peruk' Sorusuna Yanıt Gibi Paylaşım!
Barış Arduç'un ardından Metin Akdülger ile başrolü paylaşan Hande Erçel yeni filmi 'İki Dünya Bir Dilek'in çekimlerini tamamladı. Filmin ilk günlerinde kısacık saçlarla karşımıza çıkan Erçel'in radikal bir değişime gittiği düşünüldü. Ünlü oyuncu son paylaşımlarıyla 'Peruk mu takıyor yoksa gerçekten saçlarını kestirdi mi?' sorusuna yanıt verdi.
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Barış Arduç'la başrolü paylaşan Hande Erçel "Rüzgara Bırak" filmiyle epey ses getirmişti.
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Tüm bunların yanı sıra, Hande Erçel'in dijital platformda yayınlanacak olan yeni film için radikal bir imaj değişikliğine gittiği düşünülmüştü.
Hande Erçel'in hikayesini kendisinin kaleme aldığı filmde saçlarını gerçekten kestirip kestirmediği konusu da epey merak edildi tabii.
Ünlü oyuncunun upuzun kumral saçlarına kıymadığını görenlerin pek çoğu da rahat bir nefes aldı! 😂
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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