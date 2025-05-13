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İki Dünya Bir Dilek Filmi İçin Kısacık Saçla Poz Veren Hande Erçel'den 'Peruk' Sorusuna Yanıt Gibi Paylaşım!

İki Dünya Bir Dilek Filmi İçin Kısacık Saçla Poz Veren Hande Erçel'den 'Peruk' Sorusuna Yanıt Gibi Paylaşım!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.05.2025 - 17:57

Barış Arduç'un ardından Metin Akdülger ile başrolü paylaşan Hande Erçel yeni filmi 'İki Dünya Bir Dilek'in çekimlerini tamamladı. Filmin ilk günlerinde kısacık saçlarla karşımıza çıkan Erçel'in radikal bir değişime gittiği düşünüldü. Ünlü oyuncu son paylaşımlarıyla 'Peruk mu takıyor yoksa gerçekten saçlarını kestirdi mi?' sorusuna yanıt verdi.

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Barış Arduç'la başrolü paylaşan Hande Erçel "Rüzgara Bırak" filmiyle epey ses getirmişti.

Barış Arduç'la başrolü paylaşan Hande Erçel "Rüzgara Bırak" filmiyle epey ses getirmişti.

14 Şubat'ta Netflix'te izleyici karşısına çıkan romantizm dolu filmde 'Aslı' karakterini canlandıran Erçel'in oyunculuğu yine birileri tarafından eleştirilse de güzelliği herkesi büyülemişti. 

İlk film tecrübesinin ardından dinlenmeye geçmeyen ünlü oyuncu, yine Barış Arduç'la birlikte başrollerinde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' dizisi için çalışmalara başlamıştı. 

Üst üste projelere imza atan Hande Erçel, son olarak da Metin Akdülger'le başrolünü paylaştığı 'İki Dünya Bir Dilek' filmiyle gündeme damgasını vurmuştu.

Tüm bunların yanı sıra, Hande Erçel'in dijital platformda yayınlanacak olan yeni film için radikal bir imaj değişikliğine gittiği düşünülmüştü.

Tüm bunların yanı sıra, Hande Erçel'in dijital platformda yayınlanacak olan yeni film için radikal bir imaj değişikliğine gittiği düşünülmüştü.

'Avukat Bilge' karakteri olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan Erçel'i upuzun saçlar yerine kısacık saçlarla görmek herkesi şoke etmişti. Kimileri ünlü oyuncunun 'sanat için her şey mübah' diyerek uzun saçlarına kıydığını düşünürken, kimileri de film için peruk kullandığını söylemişti.

Konuya dair tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Hande Erçel'in bu tarzını görenlerin pek çoğunun aklına da Serenay Sarıkaya geldi elbette...

Hande Erçel'in hikayesini kendisinin kaleme aldığı filmde saçlarını gerçekten kestirip kestirmediği konusu da epey merak edildi tabii.

Hande Erçel'in hikayesini kendisinin kaleme aldığı filmde saçlarını gerçekten kestirip kestirmediği konusu da epey merak edildi tabii.

31,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını oldukça aktif şekilde kullanan Hande Erçel yepyeni pozlar paylaşmaya devam ederken, 'Peruk mu taktı yoksa gerçekten saçlarını kestirdi mi?' sorusuna yanıt gibi pozlar paylaştı.

Ünlü oyuncunun upuzun kumral saçlarına kıymadığını görenlerin pek çoğu da rahat bir nefes aldı! 😂

Ünlü oyuncunun upuzun kumral saçlarına kıymadığını görenlerin pek çoğu da rahat bir nefes aldı! 😂

Sizce Hande Erçel saçlarını bu kadar kestirse yakışır mıydı, yoksa ünlü oyuncuya uzun saç mı daha çok yakışıyor?

Hadi yorumlarda buluşalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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