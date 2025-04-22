'İki Dünya Bir Dilek'te Bir Avukata Hayat Veren Hande Erçel Yine Serenay Sarıkaya'yla Karşılaştırıldı!
Hande Erçel'i ilk kez hikayesini kendisinin kaleme aldığı bir yapımda izleyeceğiz. 'İki Dünya Bir Dilek' filminin başrolü olan ünlü oyuncunun yapım için değiştirdiği tarzı da epey dikkat çekti. Filmde bir avukata hayat veren Erçel, 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisinde bir avukatı canlandıran Serenay Sarıkaya'yla karşılaştırıldı.
İkilinin karşılaştırılması yapılırken Pınar Deniz'in canlandırdığı 'Ceylin' karakteri de yorumlardaki yerini aldı!
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Ekranlarda son olarak "Bambaşka Biri" dizisinde 'Leyla' adında bir savcıya hayat veren Hande Erçel son dönemlerde yeni projeleriyle gündeme geliyor.
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Hande Erçel'in avukat rolü ise pek çok kişinin aklına Serenay Sarıkaya'yı getirdi.
Hem Serenay Sarıkaya hem de Hande Erçel'in avukatlık rolü için saçlarını kısaltması gözden kaçmadı. İki ünlü oyuncunun partneri de Metin Akdülger oldu.
Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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