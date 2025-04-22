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'İki Dünya Bir Dilek'te Bir Avukata Hayat Veren Hande Erçel Yine Serenay Sarıkaya'yla Karşılaştırıldı!

'İki Dünya Bir Dilek'te Bir Avukata Hayat Veren Hande Erçel Yine Serenay Sarıkaya'yla Karşılaştırıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.04.2025 - 19:54

Hande Erçel'i ilk kez hikayesini kendisinin kaleme aldığı bir yapımda izleyeceğiz. 'İki Dünya Bir Dilek' filminin başrolü olan ünlü oyuncunun yapım için değiştirdiği tarzı da epey dikkat çekti. Filmde bir avukata hayat veren Erçel, 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisinde bir avukatı canlandıran Serenay Sarıkaya'yla karşılaştırıldı. 

İkilinin karşılaştırılması yapılırken Pınar Deniz'in canlandırdığı 'Ceylin' karakteri de yorumlardaki yerini aldı!

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Ekranlarda son olarak "Bambaşka Biri" dizisinde 'Leyla' adında bir savcıya hayat veren Hande Erçel son dönemlerde yeni projeleriyle gündeme geliyor.

Ekranlarda son olarak "Bambaşka Biri" dizisinde 'Leyla' adında bir savcıya hayat veren Hande Erçel son dönemlerde yeni projeleriyle gündeme geliyor.

Attığı her adımla gündeme damgasını vuran Erçel, 14 Şubat'ta yayınlanan ilk filmi 'Rüzgara Bırak' ile epey konuşulmuştu. Netflix yapımında başrolü Barış Arduç'la paylaşan ünlü oyuncu yeni projeleri olduğunu da açıklamıştı.

Hande Erçel şimdilerde başrolünü Metin Akdülger'le paylaştığı “İki Dünya Bir Dilek” filmiyle ön plana çıkıyor. Film için kısa saçlı bir tarzla karşımıza çıkan Erçel filmde 'Bilge' adlı bir avukata hayat verecek.

Hande Erçel'in avukat rolü ise pek çok kişinin aklına Serenay Sarıkaya'yı getirdi.

Hande Erçel'in avukat rolü ise pek çok kişinin aklına Serenay Sarıkaya'yı getirdi.

Kombinleri ve tarzlarıyla magazin dünyasında sıkça kıyaslanan hatta birbirlerine benzetilen ikili bu konulardan dolayı sıkça gündem oluyor. Hande Erçel'in 'Avukat Bilge' rolünden ilk karelerinin gelmesinin ardından Sarıkaya yorumları aldı başını yürüdü. Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanan 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisinde 'Avukat Leyla Taylan' karakterini canlandırıyor.

Hem Serenay Sarıkaya hem de Hande Erçel'in avukatlık rolü için saçlarını kısaltması gözden kaçmadı. İki ünlü oyuncunun partneri de Metin Akdülger oldu.

Hem Serenay Sarıkaya hem de Hande Erçel'in avukatlık rolü için saçlarını kısaltması gözden kaçmadı. İki ünlü oyuncunun partneri de Metin Akdülger oldu.

'birkahvebingiybett' sayfasının paylaşımında 'Favori avukatınız hangisi?' diye soruldu. Kimileri Serenay kimileri Hande derken, büyük bir kesim ise oyunu Yargı dizisinde 'Avukat Ceylin'e hayat veren Pınar Deniz'den yana kullandı.

Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz...

Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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