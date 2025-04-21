Arzum Onan’dan 16 Yıl Sonra Gelen Radikal Karar: “Bi Umut” Filmiyle Oyunculuğa Dönüyor!

Kariyerinde 2 sinema filmi ve 7 televizyon dizisi bulunan Arzum Onan gerçek bir hayat hikayesine dayanan 'Bi Umut' filminde, Gülsüm Kabadayı’nın en yakın dostlarından biri olan ve ona en zorlu dönemlerinde ona destek olan 'Fatma' karakterine hayat verecek.

Fatma’nın temsil ettiği güçlü kadın dayanışması ve dostluğun dönüştürücü gücü, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

Merakla beklenen film; hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz, konuşamayan, yürüyemeyen ve felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın dokunaklı hayat hikayesini seyirciye sunmaya hazırlanıyor. Filmin ana karakteri olan Gülsüm Kabadayı’yı ise usta oyuncu Hülya Duyar canlandıracak.

Doktorların “En fazla üç ay yaşar” diyerek umutsuz vaka diye nitelendirdiği felçli gence, “Bi umut be doktor” sözleriyle sahip çıkan Gülsüm Kabadayı’nın, onu tam 10 yıl yaşatmayı başarması, filmin temel hikâyesini oluşturuyor.

Umut karakterine ise Rus oyuncu Leon Kemstach hayat veriyor.