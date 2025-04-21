Arzum Onan’dan 16 Yıl Sonra Gelen Radikal Karar: “Bi Umut” Filmiyle Oyunculuğa Dönüyor!
Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arzum Onan oldukça uzun zamandır herhangi bir yapımda rol almıyordu. Kendisine gelen teklifleri de çok dikkatli şekilde inceleyen ünlü oyuncudan radikal bir karar geldi. 16 yıl sonra oyunculuğa geri dönme kararı alan Arzum Onan 'Bi Umut' filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Hadi gelin detayları birlikte görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzelliği ve yetenekleriyle ülkenin en sevilen isimlerinden olan Arzum Onan attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arzum Onan, 16 yıl sonra "Bi Umut" adlı sinema filmiyle oyunculuğa geri dönme kararı aldı.
Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu filmin senaryosu da Mert Dikmen ve Mustafa Uslu tarafından kaleme alınıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın