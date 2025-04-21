onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Arzum Onan’dan 16 Yıl Sonra Gelen Radikal Karar: “Bi Umut” Filmiyle Oyunculuğa Dönüyor!

Arzum Onan’dan 16 Yıl Sonra Gelen Radikal Karar: “Bi Umut” Filmiyle Oyunculuğa Dönüyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.04.2025 - 13:50

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arzum Onan oldukça uzun zamandır herhangi bir yapımda rol almıyordu. Kendisine gelen teklifleri de çok dikkatli şekilde inceleyen ünlü oyuncudan radikal bir karar geldi. 16 yıl sonra oyunculuğa geri dönme kararı alan Arzum Onan 'Bi Umut' filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 

Hadi gelin detayları birlikte görelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzelliği ve yetenekleriyle ülkenin en sevilen isimlerinden olan Arzum Onan attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzelliği ve yetenekleriyle ülkenin en sevilen isimlerinden olan Arzum Onan attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor.

Özel hayatı ve kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Onan rol aldığı yapımlarla da büyük ilgi topluyordu. İlk olarak Yeni Bir Yıldız ve Sıcak Saatler adlı yapımlarla karşımıza çıkan Onan'dan radikal bir karar geldi.

Arzum Onan, 16 yıl sonra "Bi Umut" adlı sinema filmiyle oyunculuğa geri dönme kararı aldı.

Arzum Onan, 16 yıl sonra "Bi Umut" adlı sinema filmiyle oyunculuğa geri dönme kararı aldı.

Kariyerinde 2 sinema filmi ve 7 televizyon dizisi bulunan Arzum Onan gerçek bir hayat hikayesine dayanan 'Bi Umut' filminde, Gülsüm Kabadayı’nın en yakın dostlarından biri olan ve ona en zorlu dönemlerinde ona destek olan 'Fatma' karakterine hayat verecek. 

Fatma’nın temsil ettiği güçlü kadın dayanışması ve dostluğun dönüştürücü gücü, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

Merakla beklenen film; hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz, konuşamayan, yürüyemeyen ve felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın dokunaklı hayat hikayesini seyirciye sunmaya hazırlanıyor. Filmin ana karakteri olan Gülsüm Kabadayı’yı ise usta oyuncu Hülya Duyar canlandıracak.

Doktorların “En fazla üç ay yaşar” diyerek umutsuz vaka diye nitelendirdiği felçli gence, “Bi umut be doktor” sözleriyle sahip çıkan Gülsüm Kabadayı’nın, onu tam 10 yıl yaşatmayı başarması, filmin temel hikâyesini oluşturuyor.

Umut karakterine ise Rus oyuncu Leon Kemstach hayat veriyor.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu filmin senaryosu da Mert Dikmen ve Mustafa Uslu tarafından kaleme alınıyor.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu filmin senaryosu da Mert Dikmen ve Mustafa Uslu tarafından kaleme alınıyor.

Konusuyla yüreklere dokunacak olan 'Bi Umut' filminin kadrosu da çok güçlü. Kadroda Celal Öztürk (Tunahan), Hayat Van Eck (Alihan) ve Gürberk Polat (Mehmet Ali), Gülsüm Kabadayı’nın üç oğlunu canlandırırken, kadroda Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın