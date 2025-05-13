Sadece Çilek'li İlk Afiş Tartışma Yaratmıştı: Sihirli Annem Filminin Ana Afişindeki Değişiklik Gözden Kaçmadı!
Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem'in yıllar sonra filme dönüştürülmesi büyük ses getirmişti. Eski efsane kadroyu yeniden bir araya getiren fantastik filmin fragmanı herkesi heyecanlandırmıştı. Bu sırada yayınlanan ilk afiş ise bir kesim tarafından tepki çekmişti. Çocuklardan sadece 'Çilek'in afişte olması tartışma yaratmıştı. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin değişen ana afişiyse dikkatlerden kaçmadı.
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2003-2005 yılları arasında yayınlanıp ekranlarımızın en kıymetli dizilerinden biri olan Sihirli Annem gönüllerimize taht kurmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin 30 Mayıs'ta beyaz perdede olacağı açıklanmıştı.
Büyük bir kesimin nefesini tutup beklediği Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin ana afişi yayınlandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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