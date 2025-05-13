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Sadece Çilek'li İlk Afiş Tartışma Yaratmıştı: Sihirli Annem Filminin Ana Afişindeki Değişiklik Gözden Kaçmadı!

Sadece Çilek'li İlk Afiş Tartışma Yaratmıştı: Sihirli Annem Filminin Ana Afişindeki Değişiklik Gözden Kaçmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.05.2025 - 13:52

Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem'in yıllar sonra filme dönüştürülmesi büyük ses getirmişti. Eski efsane kadroyu yeniden bir araya getiren fantastik filmin fragmanı herkesi heyecanlandırmıştı. Bu sırada yayınlanan ilk afiş ise bir kesim tarafından tepki çekmişti. Çocuklardan sadece 'Çilek'in afişte olması tartışma yaratmıştı. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin değişen ana afişiyse dikkatlerden kaçmadı.

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2003-2005 yılları arasında yayınlanıp ekranlarımızın en kıymetli dizilerinden biri olan Sihirli Annem gönüllerimize taht kurmuştu.

2003-2005 yılları arasında yayınlanıp ekranlarımızın en kıymetli dizilerinden biri olan Sihirli Annem gönüllerimize taht kurmuştu.

Finali üzerinden geçen 22 yılın ardından sevilen dizinin film haline getirileceği müjdesi Sihirli Annem seyircisini inanılmaz derece heyecanlandırmıştı. 

Hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın yapay zeka ile filmde yeniden 'Eda Peri' olarak karşımıza çıkacağı filmde aynı eski kadronun yer alacağı haberi de içimizde kelebekler uçuşturmuştu. 

İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin kadrosunda Kutsi, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Evrim Akın, Gamze Karta, Ahmet Kayakesen, Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya gibi isimlerin yer aldığı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin 30 Mayıs'ta beyaz perdede olacağı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin 30 Mayıs'ta beyaz perdede olacağı açıklanmıştı.

Yayınlanan ilk afişte Betüş, Çilek, Dudu ve Perihan Peri karakterleri yer aldı. Kimilerinin büyük beğenisini kazanan afiş kimilerinin de tepkisini çekti. Ceren ve Cem'in yer almadığı afişte sadece Zeynep Özkaya'nın canlandırdığı Çilek karakterinin olması tartışma yarattı. Hatta 'Afişi Çilek mi hazırladı?' gibi yorumlar havada uçuştu.

Büyük bir kesimin nefesini tutup beklediği Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin ana afişi yayınlandı.

Büyük bir kesimin nefesini tutup beklediği Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin ana afişi yayınlandı.

Bu kez birçok oyuncunun yer aldığı görülen filmin ana afişi de sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Peki siz Sihirli Annem afişi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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