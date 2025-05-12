onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Son Durak: Kan Bağı, Hurry Up Tomorrow, Sıcak Büfe: 16 Mayıs 2025 Cuma Günü Hangi Fimler Vizyona Giriyor?

Son Durak: Kan Bağı, Hurry Up Tomorrow, Sıcak Büfe: 16 Mayıs 2025 Cuma Günü Hangi Fimler Vizyona Giriyor?

Sinema
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 15:59

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 16 Mayıs 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Son Durak: Kan Bağı, Hurry Up Tomorrow, Sıcak Büfe gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 16 Mayıs 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hurry Up Tomorrow

Hurry Up Tomorrow

Hurry Up Tomorrow Film Konusu:

Uyanıklıkla boğuşan bir nota ustası, esrarengiz bir yabancıyla karşılaşır. Bu ani buluşma, nota ustasının kendi varlığını derinlemesine sorguladığı, gerçekler ve hayaller arasında savrulduğu bir karmaşaya dönüşür. Yabancının fısıltıyla paylaştığı gizemler, nota ustasının geçmişiyle hesaplaşmasına ve kimliğinin en derin köşelerine dalmasına yol açar. Fakat bu serüven, onu sadece tanıdığı hakikatleri değil, kendi zihninin sınırlarını da sorgulamaya zorlayacaktır.

Hurry Up Tomorrow Film Oyuncuları:

The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan

Filmin Türü:

Gerilim, Dram

Sıcak Büfe

Sıcak Büfe

Sıcak Büfe Film Konusu:

Sıcak Büfe, mahalle büfesinde yaşanan gündelik olayları merkezine alır. Cihangir ve Hakan, babalarından miras kalan bu küçük işletmeyi yöneterek yaşamlarını sürdüren iki kardeştir. Bu sıradan büfenin düzenli müşterileri arasında, yasadışı kumar kazançlarını taşıyan bir kurye de bulunmaktadır. Ancak, bir mafya üyesinin büfenin arka bölümünde ölü bulunmasıyla, kardeşlerin hayatı tamamen değişir. Cihangir ve Hakan, cesedi denize atıp, üzerinde buldukları parayı almayı planlarlar. Ancak bu durum, Cihangir ve Hakan'ın beklediği kadar basit olmayacaktır.

Sıcak Büfe Film Oyuncuları:

Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel

Filmin Türü:

Komedi

Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines)

Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines)

Son Durak: Kan Bağı Film Konusu:

'Son Durak: Kan Bağı' adlı Son Durak serisinin altıncı filmi, sürekli korkunç rüyalar gören bir üniversite öğrencisi olan Stefanie'nin hikayesini anlatıyor. Stefanie, sadece ailesinin değil, kendisinin de ölümünü içeren tekrar eden kabuslarla mücadele ediyor. Ancak, bu kabusların zamanlaması yanıltıcıdır; çünkü bu rüyaların geçmişi, Stefanie'nin geçmişi değil, tam on yıl öncesidir. Ancak, zamanla Stefanie, bu rüyaların aslında büyükannesinin 50 yıl önce gördüğü bir vizyon olduğunu fark eder. Bu keşif, Stefanie'yi ailesini ve kendisini kesin ölümden kurtarmak için döngüyü kırmaya zorlar ve bu zorlu mücadelede onu cesur bir savaşçıya dönüştürür.

Son Durak: Kan Bağı Film Oyuncuları:

Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon

Filmin Türü:

Korku

Haydi Tut Elimi

Haydi Tut Elimi

Haydi Tut Elimi Film Konusu:

Film İpek ve Kaan adlı iki genç dansçının, hayallerindeki dans okuluna ulaşmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatmaktadır. Dansa olan tutkuları ile tanınan bu iki genç, yurtdışında prestijli bir dans okulunda eğitim görmeyi hedeflemektedir. Ancak, bu hedefe ulaşabilmek için, seçmelerde 'bir şarkının hikayesini' bulmak zorundadırlar. Bu amaçla, arkadaşlarını da yanlarına alarak, 'o özel şarkının hikayesi' peşinde, heyecan verici bir maceraya atılırlar.

Haydi Tut Elimi Film Oyuncuları:

Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan

Filmin Türü:

Aile

Dehşet Ekranı: Habis Ruh

Dehşet Ekranı: Habis Ruh

Dehşet Ekranı: Habis Ruh Film Konusu:

Dehşet Ekranı: Habis Ruh filminde içerik üreticisi olan Duygu ve Mert isimli çiftin, korku temalı içerikler oluşturmak amacıyla gittikleri lanetli bir evde yaşadıkları korku dolu anları anlatmaktadır. Bu çift, korku dolu içerikler oluşturabilmek adına, lanetli olduğu düşünülen ve birçok kayıp vakasıyla anılan bu ıssız eve giriş yaparlar. Ancak, bu evde çektikleri video, onların sonları olur. Gece boyunca yaşadıkları korkutucu deneyimleri kaydeden çift, ertesi gün hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Sadece kameralarını geride bırakırlar. Bu kameralarda kalan görüntüler, çiftlik evi hakkında dolaşan şehir efsanelerinin çok daha ötesinde, gerçek bir korku hikayesini ortaya çıkarır.

Dehşet Ekranı: Habis Ruh Film Oyuncuları:

Ezel Çağlayan, Sonad Ay, Oğuz Kaan Işık

Filmin Türü:

Korku

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maske

Maske

Maske Film Konusu:

Mişhe, geçmişinin gölgesinde yaşayan ve derin kişilik çatışmalarıyla boğuşan bir karakter. Tanrı'nın dünyadaki kötülüğü cezalandırması gerektiğine inanır ve bu görevi kendisi üstlenir. Adaletin dengesini kendi ellerine alarak, ahlaki çürüme, ikiyüzlülük ve şiddetle dolu modern toplumu sorgular.

Sosyal medya aracılığıyla, çocuklarına kötü davranan ebeveynleri, kadınları aşağılayan erkekleri ve aldatan partnerleri belirler. Seçtiği kurbanları, şehirden uzakta, izole bir yerde, kolayca bulunamayacakları bir sığınağa çeker. Bu yer, ne Tanrı'nın cehennemi ne de sıradan bir hapishanedir. Bu, Mişhe'nin kendi cehennemidir ve burada herkes, hak ettiği cezayı bulur.

Fakat, Mişhe'nin içindeki karanlık, zamanla kontrolünü kaybeder. Kendi adalet sistemini kurarak, kendisini tamamen farklı bir canavara dönüştürür. Avcı ve av, suçlu ve yargıç birbirine karıştığında, Mişhe'nin hikayesi dönüşü olmayan bir yol alır.

Maske Film Oyuncuları:

Nuri Can Yeniyol, Sertaç Ekici, Kenneth James Dakan

Filmin Türü:

Korku, Gerilim

Parmak Çocuk Emma (Little Emma)

Parmak Çocuk Emma (Little Emma)

Parmak Çocuk Emma Film Konusu:

Emma, minyatür bir insan kızıdır ve hayvan ebeveynler tarafından evlat edinilmiştir. Ancak, insan kökenlerini keşfetme konusunda kararlıdır. Bu nedenle, macera dolu bir arayışa atılır. Yeni dostları kaplumbağa Newton ve mucit kurt Edward ile birlikte, gizemli ve minik insanlarla dolu bir ada keşfeder. Ancak, bu ada, Emma'nın hayal ettiği masal dünyası değildir. Geçmişinin sırlarını açığa çıkarabilmek için, bildiği her şeyi tehlikeye atma kararı alır. Bu, Emma'nın köklerini arama hikayesidir; sırlar, macera ve dostlukla dolu bir hikaye.

Parmak Çocuk Emma Film Oyuncuları:

Niko Gerentes, Natalie Grace, Marissa Pistone

Filmin Türü:

Macera, Animasyon, Aile

Gülizar

Gülizar

Gülizar Film Konusu:

Gülizar, evlilik öncesi heyecan ve telaş içindeyken maruz kaldığı tacizle sarsılan bir kadının öyküsünü anlatıyor. Taciz olayı, Gülizar'ın düğün hazırlıkları sürecinde hayatını ters yüz eder. Kendisine bu korkunç eylemi yapan kişinin peşine düşen Gülizar, saldırganın kimliğini keşfettiğinde, kendini beklenmedik bir klostrofobik serüvenin içinde bulur.

Gülizar Film Oyuncuları:

Hakan Yufkacıgil, Ecem Uzun, Bekir Behrem

Filmin Türü:

Dram

Orman Çocukları

Orman Çocukları

Orman Çocukları Film Konusu:

Orman Çocukları, şehirli bir çocuk grubunun yaz tatilini geçirmek üzere ormanın derinliklerine yerleştiği bir çiftlik evinde geçen olayları anlatır. Bu çocuklar, doğa ile iç içe yaşayan orman çocuklarıyla tanıştıklarında, kendilerini heyecan verici bir rekabetin içinde bulurlar. Her şey başlarda planlandığı gibi giderken, Demir isimli bir çocuğun aniden ortadan kaybolmasıyla durumlar karmaşık bir hal alır. Demir'i bulmak için çıktıkları bu macera dolu yolculuk, onları beklenmedik zorluklarla karşı karşıya getirir.

Orman Çocukları Film Oyuncuları:

Çiçek Dilligil, Mehmet Aybars Kaya, Seray Ercan

Filmin Türü:

Macera, Komedi, Aile

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın