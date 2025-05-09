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Komediden Korkuya: İzlemeden Geçmemeniz Gereken Süpürgelerle Dolu 15 Cadı Filmi!

Komediden Korkuya: İzlemeden Geçmemeniz Gereken Süpürgelerle Dolu 15 Cadı Filmi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.05.2025 - 08:01

Cadılar kazanda kaynayan iksirlerden süpürgelerle uçmaya, korku dolu ormanlardan eğlenceli büyülere kadar sinemanın en renkli karakterlerinden biri. Kimi zaman karanlık ve gizemli, kimi zaman komik ve sempatik halleriyle bizi ekrana kilitlemeyi başarıyorlar. Eğer  'cadılık', 'büyü', 'iksir' gibi kelimeleri duyduğunda heyecanlanıyorsan, tam da sana göre bir liste hazırladık! Kimileri korkudan kalbinin hızlı atmasına neden olacakken kimileri de sıcacık bir fantastik dünyaya uçuracak.

İşte karşında komedisinden gerilimine, animasyonundan klasik korkuya kadar uzanan en iyi 15 cadı filmi!

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1. Hocus Pocus (1993)

1. Hocus Pocus (1993)

Tür: Komedi, Fantastik, Aile

Salem’de yanlışlıkla diriltilen üç cadı kardeş, modern dünyaya uyum sağlamaya çalışırken kaosa neden olur. Üç genç, bu eğlenceli ama tehlikeli cadıları tekrar sonsuza dek durdurmak için harekete geçer. Mizah ve hafif korku unsurlarıyla, cadı temalı klasik bir aile filmidir.

2. The Witch (2015)

2. The Witch (2015)

Tür: Korku, Gerilim, Dram

1630’larda geçen filmde, bir ailenin yeni taşındığı ormanın yakınında gizemli olaylar başlar. Kayıp bir bebek, garip davranışlar ve doğaüstü varlıklar arasında aile yavaş yavaş çözülür. Yavaş ilerleyen, atmosferik ve rahatsız edici bir cadı hikayesidir.

3. Practical Magic (1998)

3. Practical Magic (1998)

Tür: Romantik, Fantastik, Komedi

Bir lanet yüzünden aşık oldukları herkesin ölmesiyle lanetlenmiş iki kız kardeş cadı, aşk ve aileyle yüzleşir. Geçmişlerinden gelen bir tehlike ortaya çıktığında birbirlerine daha sıkı sarılmak zorunda kalırlar. Büyü, romantizm ve kardeşlik üzerine sıcak bir film.

4. Suspiria (1977 / 2018)

4. Suspiria (1977 / 2018)

Tür: Korku, Gizem, Fantastik

Almanya’da prestijli bir dans okuluna katılan genç bir kadın, okulun arkasında şeytani bir cadı tarikatı olduğunu keşfeder. Görsel estetiğiyle öne çıkan film, gizem ve korkuyu büyüyle birleştirir. 2018 yapımı, daha karanlık ve politik alt temalar içerir.

5. The Craft (1996)

5. The Craft (1996)

Tür: Gençlik, Korku, Fantastik

Yeni okuluna uyum sağlamaya çalışan Sarah, üç dışlanmış kızla arkadaş olur ve dördü birlikte büyü yapmaya başlar. Başta hayatları düzelir gibi görünse de güçlerini kötüye kullanmaya başlayınca bedelleri olur. Ergenlik, kimlik ve güç üzerine bir cadı hikayesi.

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6. Küçük Cadı (Die kleine Hexe) (2018)

6. Küçük Cadı (Die kleine Hexe) (2018)
image.tmdb.org

Tür: Aile, Fantastik

İyi bir cadı olmak isteyen genç bir cadı, diğer kötü niyetli cadılar tarafından dışlanır. Gerçek sihrin, başkalarına yardım etmekte olduğunu keşfeder. Alman yapımı bu film, çocuklara uygun pozitif mesajlar barındırır.

7. Hereditary (2018)

7. Hereditary (2018)

Tür: Korku, Dram

Anneannelerinin ölümünden sonra bir aileyi karanlık bir miras beklemektedir. Büyü, iblisler ve cadılık temaları, psikolojik çöküşle iç içe geçer. Sarsıcı anlatımı ve metafizik temalarıyla çağdaş korkunun önemli örneklerinden biridir.

8. Bell, Book and Candle (1958)

8. Bell, Book and Candle (1958)

Tür: Romantik, Komedi, Fantastik

Modern Manhattan’da yaşayan bir cadı, yakışıklı komşusuna âşık olur ve onu büyüler. Fakat cadıların aşık olmaları yasaktır. 1950’lerin büyü-komedi türünde klasikleşmiş romantik yapımıdır. Mizahi tonu hâlâ etkileyicidir.

9. The Blair Witch Project (1999)

9. The Blair Witch Project (1999)

Tür: Korku, Belgesel Tarzı

Üç belgeselci, efsanevi Blair Cadısı’nı araştırmak için Maryland ormanlarına gider ama ortadan kaybolur. Bulunan görüntülerden oluşan film, cadılık temasını gerçekçilikle birleştirerek sinema tarihinde çığır açtı.

10. The Love Witch (2016)

10. The Love Witch (2016)

Tür: Korku, Fantastik, Komedi

Görsel olarak 60’lar tarzında çekilmiş bu film, aşık etme büyüleriyle erkekleri cezbeden bir cadının hikayesini anlatır. Mizahi ve feminist alt metinlere sahip olan film, kadın gücü ve aşkın sınırlarını sorgular.

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11. Roald Dahl’s The Witches (1990 / 2020)

11. Roald Dahl’s The Witches (1990 / 2020)

Tür: Aile, Fantastik, Macera

Cadıların çocuklardan nefret ettiği bir dünyada, bir çocuk ve büyükannesi, büyük bir cadı toplantısına rastlar. Çocuk cadılar tarafından fareye çevrilse de dünyayı kurtarmaya çalışır. 1990 versiyonu karanlık, 2020 versiyonu daha renkli ve CGI ağırlıklıdır.

12. Stardust (2007)

12. Stardust (2007)

Tür: Fantastik, Macera, Romantik

Sihirli bir krallığa düşen yıldızı arayan genç bir adam, yıldızın bir kadın olduğunu keşfeder. Ancak genç kadını ele geçirmek isteyen üç cadı vardır. Neil Gaiman'ın romanından uyarlanan bu film, cadılık temasını epik bir aşk ve macera öyküsüne dönüştürür.

13. Black Sunday (1960)

13. Black Sunday (1960)

Tür: Korku, Gotik

17. yüzyılda büyücülükten suçlanan bir prenses, yüzüne çivili bir maske çakılarak öldürülür. Yüzyıllar sonra ruhu uyanır ve intikam almaya başlar. Gotik korku ve cadılık temasının öncülerindendir.

14. Kiki’s Delivery Service (1989)

14. Kiki’s Delivery Service (1989)

Tür: Animasyon, Fantastik, Aile

13 yaşındaki cadı adayı Kiki, geleneksel yolculuğunu yapmak için yeni bir şehre taşınır. Süpürgesiyle teslimat servisi başlatır ve kendi kimliğini keşfeder. Hayao Miyazaki’nin yönettiği film, büyümek ve özgüven kazanmak üzerine duygusal bir öyküdür.

15. Season of the Witch (2011)

15. Season of the Witch (2011)

Tür: Fantastik, Aksiyon, Korku

Ortaçağ Avrupası'nda geçen filmde, iki şövalye cadı olduğu iddia edilen bir kızı manastıra götürmekle görevlendirilir. Ancak yolculuk boyunca doğaüstü olaylar ve gerçekler ortaya çıkar. Macera ile cadılık temasını birleştiren bir yapım.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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