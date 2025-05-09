Komediden Korkuya: İzlemeden Geçmemeniz Gereken Süpürgelerle Dolu 15 Cadı Filmi!

Cadılar kazanda kaynayan iksirlerden süpürgelerle uçmaya, korku dolu ormanlardan eğlenceli büyülere kadar sinemanın en renkli karakterlerinden biri. Kimi zaman karanlık ve gizemli, kimi zaman komik ve sempatik halleriyle bizi ekrana kilitlemeyi başarıyorlar. Eğer 'cadılık', 'büyü', 'iksir' gibi kelimeleri duyduğunda heyecanlanıyorsan, tam da sana göre bir liste hazırladık! Kimileri korkudan kalbinin hızlı atmasına neden olacakken kimileri de sıcacık bir fantastik dünyaya uçuracak.

İşte karşında komedisinden gerilimine, animasyonundan klasik korkuya kadar uzanan en iyi 15 cadı filmi!