Komediden Korkuya: İzlemeden Geçmemeniz Gereken Süpürgelerle Dolu 15 Cadı Filmi!
Cadılar kazanda kaynayan iksirlerden süpürgelerle uçmaya, korku dolu ormanlardan eğlenceli büyülere kadar sinemanın en renkli karakterlerinden biri. Kimi zaman karanlık ve gizemli, kimi zaman komik ve sempatik halleriyle bizi ekrana kilitlemeyi başarıyorlar. Eğer 'cadılık', 'büyü', 'iksir' gibi kelimeleri duyduğunda heyecanlanıyorsan, tam da sana göre bir liste hazırladık! Kimileri korkudan kalbinin hızlı atmasına neden olacakken kimileri de sıcacık bir fantastik dünyaya uçuracak.
İşte karşında komedisinden gerilimine, animasyonundan klasik korkuya kadar uzanan en iyi 15 cadı filmi!
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1. Hocus Pocus (1993)
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2. The Witch (2015)
3. Practical Magic (1998)
4. Suspiria (1977 / 2018)
5. The Craft (1996)
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6. Küçük Cadı (Die kleine Hexe) (2018)
7. Hereditary (2018)
8. Bell, Book and Candle (1958)
9. The Blair Witch Project (1999)
10. The Love Witch (2016)
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11. Roald Dahl’s The Witches (1990 / 2020)
12. Stardust (2007)
13. Black Sunday (1960)
14. Kiki’s Delivery Service (1989)
15. Season of the Witch (2011)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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