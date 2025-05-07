Fatih Ürek, Ata Demirer'in Bursa Bülbülü Filmi Hakkında Bir Gerçeği Açığa Çıkardı!

'Benden aldı Ata onu. Benim çıktığım yer orası. Direkt Fatih olarak yapmadı Ata, 'Doktor Fatih' olarak yaptı. O Altın Ceylan diye bir yer hala var' ifadelerini kullanan Ürek'in sözlerinden sonra lafa giren Sibel Arna 'Doktor Fatih tiplemesi sensin' dedi.