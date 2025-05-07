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Fatih Ürek, Ata Demirer'in Bursa Bülbülü Filmi Hakkında Bir Gerçeği Açığa Çıkardı!

Fatih Ürek, Ata Demirer'in Bursa Bülbülü Filmi Hakkında Bir Gerçeği Açığa Çıkardı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.05.2025 - 17:17

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Pek çok konuya dair açıklamalar yaparken itiraflarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Fatih Ürek'in Ata Demirer imzalı 'Bursa Bülbülü' filmiyle ilgili pek bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. 

Kaynak: Sibel Arna - Ne Olursan Ol Rahat Ol

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Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden biri olan Fatih Ürek açıklamalarıyla da sıkça dikkatleri üzerine çekiyor.

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden biri olan Fatih Ürek açıklamalarıyla da sıkça dikkatleri üzerine çekiyor.

Sunuculuk ve şarkıcılık kariyeri kadar, sempatik halleri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Ürek, gazeteci Sibel Arna’nın Youtube programı “Nerede Olursan Ol Rahat Ol”un son konuğu oldu.

Popüler gündüz kuşağı programıyla ilgili itirafıyla herkesi şoke etti:

Fatih Ürek, senaristliğini ve başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği Bursa Bülbülü filmine dair de bir gerçeği açıkladı.

Fatih Ürek, senaristliğini ve başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği Bursa Bülbülü filmine dair de bir gerçeği açıkladı.

'Benden aldı Ata onu. Benim çıktığım yer orası. Direkt Fatih olarak yapmadı Ata, 'Doktor Fatih' olarak yaptı. O Altın Ceylan diye bir yer hala var' ifadelerini kullanan Ürek'in sözlerinden sonra lafa giren Sibel Arna 'Doktor Fatih tiplemesi sensin' dedi.

Fatih Ürek'in açıklamalarını da buradan görebilirsiniz;

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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