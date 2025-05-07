Fatih Ürek, Ata Demirer'in Bursa Bülbülü Filmi Hakkında Bir Gerçeği Açığa Çıkardı!
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Pek çok konuya dair açıklamalar yaparken itiraflarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Fatih Ürek'in Ata Demirer imzalı 'Bursa Bülbülü' filmiyle ilgili pek bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.
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Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden biri olan Fatih Ürek açıklamalarıyla da sıkça dikkatleri üzerine çekiyor.
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Fatih Ürek, senaristliğini ve başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği Bursa Bülbülü filmine dair de bir gerçeği açıkladı.
Fatih Ürek'in açıklamalarını da buradan görebilirsiniz;
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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