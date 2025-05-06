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Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in Rol Aldığı Son Film "Celal’in Treni"nin Fragmanı Yayınlandı!

Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in Rol Aldığı Son Film "Celal’in Treni"nin Fragmanı Yayınlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.05.2025 - 16:16

Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Rol aldığı son yapım vizyona girmeden yaşamını yitiren Önder'in kadrosunda olduğu 'Celal'in Treni' filminin fragmanı yayınlandı.

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DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder yönetmen ve oyunculuk kimliğiyle tanınıyordu.

DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder yönetmen ve oyunculuk kimliğiyle tanınıyordu.

15 Nisan günü kalp krizi geçiren Önder kaldırıldığı hastanede 18 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Durumu günden güne ağırlaşan Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs Cumartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu zamana kadar pek çok yapımda kamera karşısına geçen Önder'in rol aldığı son film "Celal'in Treni" oldu.

Bu zamana kadar pek çok yapımda kamera karşısına geçen Önder'in rol aldığı son film "Celal'in Treni" oldu.

Film vizyona girmeden yaşamını yitiren Önder'in mizahi performansıyla renk kattığı film, uluslararası festivallerde de başarı elde etti. 'Celal'in Treni' filminin beklenen fragmanı da yayınlandı. 

Filmin konusunu da şöyle bırakalım; Celal, Kars'ta yaşayan bir sinema hayranıdır. Maddi imkanları kısıtlı olmasına ve bir kamera alacak parası bile olmamasına rağmen, hayallerindeki sinema filmi çekme arzusu onu durduramaz. Bilgi ve maddi kaynak eksikliği içinde, sinemada bir yaşam ışığı bulur ve bu ışığı takip ederek hayallerine ulaşmayı hedefler. Bu film, azim ve tutkunun, zorluklarla dolu bir yolculukta nasıl başarıya dönüştüğünü gözler önüne serer. Bu etkileyici hikaye, imkansızlıklar içinde bile hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eden bir adamın hikayesini anlatır.

İşte Celal'in Treni filminin fragmanı:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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