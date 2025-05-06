Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in Rol Aldığı Son Film "Celal’in Treni"nin Fragmanı Yayınlandı!
Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Rol aldığı son yapım vizyona girmeden yaşamını yitiren Önder'in kadrosunda olduğu 'Celal'in Treni' filminin fragmanı yayınlandı.
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DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder yönetmen ve oyunculuk kimliğiyle tanınıyordu.
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Bu zamana kadar pek çok yapımda kamera karşısına geçen Önder'in rol aldığı son film "Celal'in Treni" oldu.
İşte Celal'in Treni filminin fragmanı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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