Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in Rol Aldığı Son Film "Celal’in Treni"nin Fragmanı Yayınlandı!

Film vizyona girmeden yaşamını yitiren Önder'in mizahi performansıyla renk kattığı film, uluslararası festivallerde de başarı elde etti. 'Celal'in Treni' filminin beklenen fragmanı da yayınlandı.

Filmin konusunu da şöyle bırakalım; Celal, Kars'ta yaşayan bir sinema hayranıdır. Maddi imkanları kısıtlı olmasına ve bir kamera alacak parası bile olmamasına rağmen, hayallerindeki sinema filmi çekme arzusu onu durduramaz. Bilgi ve maddi kaynak eksikliği içinde, sinemada bir yaşam ışığı bulur ve bu ışığı takip ederek hayallerine ulaşmayı hedefler. Bu film, azim ve tutkunun, zorluklarla dolu bir yolculukta nasıl başarıya dönüştüğünü gözler önüne serer. Bu etkileyici hikaye, imkansızlıklar içinde bile hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eden bir adamın hikayesini anlatır.