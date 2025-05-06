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O Gün Geldi: Squid Game'in Final Sezonundan İlk Fragman Yayınlandı

O Gün Geldi: Squid Game'in Final Sezonundan İlk Fragman Yayınlandı

Netflix Squid Game
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2025 - 10:46

Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game, final sezonuyla 27 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak. Son kez izleyeceğimiz fenomen dizinin son sezonu için geri sayım başlarken Netflix, Squid Game'in 3. sezon tanıtım fragmanını yayınladı.

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Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in final sezonuna haftalar kaldı.

Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in final sezonuna haftalar kaldı.

Güney Kore yapımı dizi 1. sezonuyla Netflix'in en çok izlenen dizisi olmuştu. Squid Game 1. sezon ilk 28 günde tam 1,65 milyar saat izlenerek rekor kırarken 2. sezon 1,18 milyar saatle 4. sırada yer alıyor.

Rekoru hala kırılamayan Squid Game'e 27 Haziran günü yayınlanacak olan final sezonuyla veda etmeye hazırlanırken Netflix'ten beklenen hamle geldi.

Netflix, tüm dünyada fenomen haline gelen Squid Game'in final sezonunun ilk tanıtım fragmanını yayınladı.

İşte Squid Game'in final sezonundan ilk tanıtım fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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