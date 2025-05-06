O Gün Geldi: Squid Game'in Final Sezonundan İlk Fragman Yayınlandı
Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game, final sezonuyla 27 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak. Son kez izleyeceğimiz fenomen dizinin son sezonu için geri sayım başlarken Netflix, Squid Game'in 3. sezon tanıtım fragmanını yayınladı.
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Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in final sezonuna haftalar kaldı.
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İşte Squid Game'in final sezonundan ilk tanıtım fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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