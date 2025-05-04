Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in Sırrını Açıkladı: Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Senaryosunu O Yazmış
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılında vizyona giren Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi bugün yeniden gündem oldu. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından düzenlenen anma töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önder'le ilgili bir sırrı açıkladı.
Özel, Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın senaryosunu Sırrı Süreyya Önder'in kaleme aldığını duyurdu.
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18 gün yoğun bakımda kalan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder, dün hayatını kaybetti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği bir sırrı açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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