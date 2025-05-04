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Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in Sırrını Açıkladı: Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Senaryosunu O Yazmış

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in Sırrını Açıkladı: Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Senaryosunu O Yazmış

Sırrı Süreyya Önder
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.05.2025 - 17:22

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılında vizyona giren Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi bugün yeniden gündem oldu. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından düzenlenen anma töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önder'le ilgili bir sırrı açıkladı.

Özel, Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın senaryosunu Sırrı Süreyya Önder'in kaleme aldığını duyurdu.

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18 gün yoğun bakımda kalan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder, dün hayatını kaybetti.

18 gün yoğun bakımda kalan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder, dün hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Sevenlerini yasa boğan vefat haberinin ardından bugün (4 Mayıs Pazar) Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği bir sırrı açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği bir sırrı açıkladı.

Cumhuriyetin 101. yılında yayınlanan Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın senaryosunu yalnızca bir siyasetçi değil, başarılı bir sanatçı olan Sırrı Süreyya Önder'in kaleme aldığını ilk kez duyurdu. 

Ertan Saban'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmde Salih Bademci, Ahmet Rıfat Şungar, Melis Sezen, Birce Akalay, Okan Yalabık ve Mehmet Özgür gibi isimler rol alıyor. Atatürk'ün sanata verdiği önemin konu alındığı filmin senaryosunu BKM senaryo ekibinin kaleme aldığı ifade edilmişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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