Bir Cumhuriyet Şarkısı Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Bir Cumhuriyet Şarkısı Senaristi Kim?

Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Atatürk'ün sanata verdiği önemi konu edinir. Tarih, 1930’lu yıllardır. Ülkemizde sanatla uğraşan deyim yerindeyse bir avuç genç vardır. Atatürk, sanata olan hassasiyeti ile gençleri destekler. Filmde Türkiye'nin 1930'lu yıllardaki modernleşme süreci ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata verdiği önem anlatılır.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filmine de ismini veren şarkı, Türkiye'nin ilk operasıdır. Filmde bu operanın bestelenme süreci ve Türkiye'nin 1930'lu yıllardaki sanat politikası izleyiciye aktarılır. Mustafa Kemal Atatürk, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti sebebiyle bir opera yazılıp sahnelenmesi ister. Bu eser, Ahmed Adnan Saygun tarafından 27 günde bestelenir.