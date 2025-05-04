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Bir Cumhuriyet Şarkısı Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Bir Cumhuriyet Şarkısı Senaristi Kim?

Bir Cumhuriyet Şarkısı Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Bir Cumhuriyet Şarkısı Senaristi Kim?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 15:32

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılında, özel bir film vizyona girdi: Bir Cumhuriyet Şarkısı. Atatürk'ün sanata verdiği önemi anlatan ve kadrosunda birbirinden başarılı oyuncuları buluşturan film, birçok izleyici tarafından beğenildi. BKM yapımı olan Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda özellikle Atatürk sahneleri çok konuşuldu.

Peki Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu nedir, senaristi kim?

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Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Konusu Nedir?

Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Konusu Nedir?
sanat-magazin.com

Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Atatürk'ün sanata verdiği önemi konu edinir. Tarih, 1930’lu yıllardır. Ülkemizde sanatla uğraşan deyim yerindeyse bir avuç genç vardır. Atatürk, sanata olan hassasiyeti ile gençleri destekler. Filmde Türkiye'nin 1930'lu yıllardaki modernleşme süreci ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata verdiği önem anlatılır.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filmine de ismini veren şarkı, Türkiye'nin ilk operasıdır. Filmde bu operanın bestelenme süreci ve Türkiye'nin 1930'lu yıllardaki sanat politikası izleyiciye aktarılır. Mustafa Kemal Atatürk, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti sebebiyle bir opera yazılıp sahnelenmesi ister. Bu eser, Ahmed Adnan Saygun tarafından 27 günde bestelenir.

Bir Cumhuriyet Şarkısı Oyuncuları Kimler?

Bir Cumhuriyet Şarkısı Oyuncuları Kimler?

Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın oyuncuları ve rolleri aşağıdaki gibidir:

  • Salih Bademci: Ahmet Adnan Saygun

  • Ahmet Rıfat Şungar: Münir Hayri Egeli

  • Melis Sezen: Saygun’un eşi Mediha Hanım

  • Birce Akalay: Nimet Vahid

  • Okan Yalabık: Osman Zeki Üngör

  • Mehmet Özgür: Süleyman

Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminde Atatürk'ü Kim Oynuyor?

Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminde Atatürk'ü Ertan Saban canlandırıyor.

Bir Cumhuriyet Şarkısı Senaristi ve Yönetmeni Kim?

Bir Cumhuriyet Şarkısı Senaristi ve Yönetmeni Kim?

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristinin 'BKM Yazar Grubu' olduğu belirtiliyor. Ancak CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına göre, Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Sırrı Süreyya Önder'dir.

Özgür Özel'in açıklamaları şu şekildedir:

'Sırrı Süreyya Önder bana bir sır vermişti. Ölene kadar kimseye söyleme dedi. Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunu Sırrı Süreyya Önder yazmıştır.'

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunur.

Bir Cumhuriyet Şarkısı Nereden İzlenir?

Bir Cumhuriyet Şarkısı Nereden İzlenir?

Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi 25 Ekim'de, Cumhuriyet'in 101. yılından dört gün önce vizyona girdi. Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi bir dijital platform olan Netflix üzerinden izlenebilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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