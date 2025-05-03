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Sırrı Süreyya Önder'in Süleyman Soylu ile Aralarında Geçen "Helallik" Diyaloğu Yeniden Hatırlandı

Sırrı Süreyya Önder'in Süleyman Soylu ile Aralarında Geçen "Helallik" Diyaloğu Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2025 - 19:26

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuş ve sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. 18 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Önder'den bugün acı haber geldi. 62 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. 

Kendisinin mecliste Süleyman Soylu ile yaşadığı 'helallik' diyaloğu hatırlandı. 'Bana kimin hakkı geçmişse helal olsun. Ben helallik konusunda çok zayıf bir insanım. Söyleyen hiç kimseye haram olsun demedim.' diyen Önder'in o sözleri yeniden gündem oldu.

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Sırrı Süreyya Önder'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi pek çok siyasi ve ünlü isim taziye mesajı yayınladı.

Sırrı Süreyya Önder'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi pek çok siyasi ve ünlü isim taziye mesajı yayınladı.

Önder'in cenazesinin Pazartesi  saat 12.00'de AKM'de düzenlenecek anma töreninin ardından, cenazesinin Şişli Camisi'nde kılınacağı ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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