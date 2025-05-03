Sırrı Süreyya Önder'in Süleyman Soylu ile Aralarında Geçen "Helallik" Diyaloğu Yeniden Hatırlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuş ve sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. 18 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Önder'den bugün acı haber geldi. 62 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti.

Kendisinin mecliste Süleyman Soylu ile yaşadığı 'helallik' diyaloğu hatırlandı. 'Bana kimin hakkı geçmişse helal olsun. Ben helallik konusunda çok zayıf bir insanım. Söyleyen hiç kimseye haram olsun demedim.' diyen Önder'in o sözleri yeniden gündem oldu.