Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Tepki Çeken Paylaşım
Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp ameliyatının ardından 18 gündür yoğun bakımdaydı. Bugün (3 Mayıs) vefat eden Önder için ünlü ve siyasi isimlerden taziye mesajları geldi. İyi Parti Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, X hesabından Sırrı Süreyya Önder hakkında yaptığı paylaşımla kısa sürede tepkilerin odağı oldu.
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Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
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Mehmet Aslan'dan tepki çeken taziye paylaşımı!
İşte Mehmet Aslan'ın tepki çeken paylaşımı:
Gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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