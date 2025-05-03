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Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Tepki Çeken Paylaşım

Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Tepki Çeken Paylaşım

Sırrı Süreyya Önder Mehmet Aslan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.05.2025 - 19:07

Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp ameliyatının ardından 18 gündür yoğun bakımdaydı. Bugün (3 Mayıs) vefat eden Önder için ünlü ve siyasi isimlerden taziye mesajları geldi. İyi Parti Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, X hesabından Sırrı Süreyya Önder hakkında yaptığı paylaşımla kısa sürede tepkilerin odağı oldu.

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Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştı. 

Yoğun bakımdaki 18. gününde Sırrı Süreyya Önder'den acı haber gelirken pek çok ünlü ve siyasi isimden taziye mesajı geldi. Bunlardan biri de İyi Partili siyasetçi Mehmet Aslan oldu.

Mehmet Aslan'dan tepki çeken taziye paylaşımı!

Mehmet Aslan'dan tepki çeken taziye paylaşımı!

İyi Parti Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, X hesabından Sırrı Süreyya Önder için 'Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını.' yazdı.

Mehmet Aslan'ın söz konusu paylaşımı sonrası tepkiler gecikmedi.

İşte Mehmet Aslan'ın tepki çeken paylaşımı:

İşte Mehmet Aslan'ın tepki çeken paylaşımı:
twitter.com

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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