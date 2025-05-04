Dünyanın Tüm Yükü Omuzlarınızdaymış Gibi Hissettiğinizde Açıp Umutla Dolup Taşacağınız 10 Film Önerisi

Bazen dünya başımıza yıkılmış gibi, en kötü olaylar hep bizi buluyormuş gibi ve ne yaparsak yapalım olmuyormuş gibi hissederiz. Bu duygu her ne kadar ağır gelse de hayat devam ediyor ve acı da en az mutluluk kadar gerçek. Bu yüzden her şeyi bırakmadan önce yeniden umutla dolup taşmak için sebep arayanlara yapay zekadan da yardım isteyerek gülümseten film önerileriyle geldik!

Her ne olursa olsun gülümsemek için bir neden vardır. İyi seyirler...