Dünyanın Tüm Yükü Omuzlarınızdaymış Gibi Hissettiğinizde Açıp Umutla Dolup Taşacağınız 10 Film Önerisi
Bazen dünya başımıza yıkılmış gibi, en kötü olaylar hep bizi buluyormuş gibi ve ne yaparsak yapalım olmuyormuş gibi hissederiz. Bu duygu her ne kadar ağır gelse de hayat devam ediyor ve acı da en az mutluluk kadar gerçek. Bu yüzden her şeyi bırakmadan önce yeniden umutla dolup taşmak için sebep arayanlara yapay zekadan da yardım isteyerek gülümseten film önerileriyle geldik!
Her ne olursa olsun gülümsemek için bir neden vardır. İyi seyirler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Legally Blonde (Bu Nasıl Sarışın!)
3. The Intern (Stajyer)
4. The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli)
5. Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Vahşi Orman)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Proposal (Teklif)
7. Crazy, Stupid, Love (Çılgın Aptal Aşk)
8. Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım)
9. Paddington 2
10. The Secret Life of Walter Mitty
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın