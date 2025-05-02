Gözyaşımız Pıt! Sihirli Annem Filminden İlk Fragman Yayınlandı
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2003-2005 yılları arasında damga vuran Sihirli Annem dizisi, şu an yetişkin olan Y kuşağının çocukluğunun unutulmaz konfor alanlarındandı.
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O duyuru ise Sihirli Annem filminin ilk fragmanının yayınlanması!
İşte Sihirli Annem filminin ilk tanıtım fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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