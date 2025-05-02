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Gözyaşımız Pıt! Sihirli Annem Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Gözyaşımız Pıt! Sihirli Annem Filminden İlk Fragman Yayınlandı

yerli dizi film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2025 - 19:05

Çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden Sihirli Annem'in filminin çekilmesi hepimizi havalara uçurmuştu. Çoğumuzu konfor alanı haline gelen Sihirli Annem filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanırken beklenen fragman sonunda geldi. Sihirli Annem fragmanı kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

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2003-2005 yılları arasında damga vuran Sihirli Annem dizisi, şu an yetişkin olan Y kuşağının çocukluğunun unutulmaz konfor alanlarındandı.

2003-2005 yılları arasında damga vuran Sihirli Annem dizisi, şu an yetişkin olan Y kuşağının çocukluğunun unutulmaz konfor alanlarındandı.

Yayınlanmasının üzerinden geçen 22 yıl sonra filminin çekileceği müjdesi Sihirli Annem seyircisini havalara uçururken ayrıca tüm kadronun tekrardan bir araya gelmesiyle resmen geçmişe yolculuk yaptık.

30 Mayıs'ta beyaz perdede seyircinin beğenisine sunulmaya hazırlanan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanırken filmin sosyal medya hesabından müjdeli bir duyuru yapıldı.

O duyuru ise Sihirli Annem filminin ilk fragmanının yayınlanması!

O duyuru ise Sihirli Annem filminin ilk fragmanının yayınlanması!

30 Mayıs'ta vizyona girecek olan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'in ilk fragmanı sonunda görücüye çıktı. Çocukken ekran başından ayrılmayan Sihirli Annem fanları ise fragmana rağbet gösterdi.

İşte Sihirli Annem filminin ilk tanıtım fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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