Leyla Tercihini Yapmış Bile: Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Yeni Fragmanı Yayında!
Netflix'in sevilen yapımlarından biri olan Kimler Geldi Kimler Geçti, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı dizide Hakan Kurtaş, Meriç Aral, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Esra Ruşan, Nil Sude Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
15 Mayıs'ta ikinci sezonu yayınlanacak diziden yepyeni fotoğraflar paylaşıldı. Leyla'nın tercihini yaptığını gördüğümüz fotoğraflar şimdiden heyecanımızı artırmayı başardı!
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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 15 Mayıs'ta yayınlanacak ikinci sezonundan fotoğraflar geldi.
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Leyla aşkı ararken de geçmişin kapıları yeniden açılmaya başlamış...
Şimdi sizi yeni sezondan harika fotoğraflarla baş başa bırakalım:
Yoksa sen misin o kişi?
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Biz hazırız Leyla Tanlar!
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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