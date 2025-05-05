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Leyla Tercihini Yapmış Bile: Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Yeni Fragmanı Yayında!

Leyla Tercihini Yapmış Bile: Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Yeni Fragmanı Yayında!

Serenay Sarıkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2025 - 12:00

Netflix'in sevilen yapımlarından biri olan Kimler Geldi Kimler Geçti, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı dizide Hakan Kurtaş, Meriç Aral, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Esra Ruşan, Nil Sude Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor. 

15 Mayıs'ta ikinci sezonu yayınlanacak diziden yepyeni fotoğraflar paylaşıldı. Leyla'nın tercihini yaptığını gördüğümüz fotoğraflar şimdiden heyecanımızı artırmayı başardı!

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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 15 Mayıs'ta yayınlanacak ikinci sezonundan fotoğraflar geldi.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 15 Mayıs'ta yayınlanacak ikinci sezonundan fotoğraflar geldi.

Leyla'nın kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken, peşini hiç bırakmayan Cem Murathan’a daha fazla kayıtsız kalamadığının ortada olduğu bazı fotoğraflar görüyoruz. Ancak bizden duymuş olmayın, bu ilişki hem Leyla'nın hem de çevresindekilerin dengesini epey bozmuş.

Leyla aşkı ararken de geçmişin kapıları yeniden açılmaya başlamış...

Leyla aşkı ararken de geçmişin kapıları yeniden açılmaya başlamış...

Bu kez kime dönecek bilemiyoruz ama 15 Mayıs'ta içimizi en az ilk sezon kadar kıpır kıpır edecek bölümlerin geleceği ortada. Bakalım bu kez hangi sırlar ortaya çıkacak?

Şimdi sizi yeni sezondan harika fotoğraflarla baş başa bırakalım:

Şimdi sizi yeni sezondan harika fotoğraflarla baş başa bırakalım:

Yoksa sen misin o kişi?

Yoksa sen misin o kişi?

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Biz hazırız Leyla Tanlar!

Biz hazırız Leyla Tanlar!

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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