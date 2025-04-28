Çocuksu Heyecanımızla Beklediğimiz Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu!
Dizi haliyle gönüllerimize taht kuran Sihirli Annem dizisinin filme dönüştürüleceği haberi birçoğumuzda büyük bir heyecan yaratmıştı. 20 yıl sonra eski kadroyla geri dönenen 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminin merakla beklenen afişi sonunda yayınlandı. İçimizde çocuğu kıpır kıpır ettiren Sihirli Annem filminin vizyon tarihi de belli oldu.
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2003-2005 yılları arasında evlerimize konuk olan Sihirli Annem dizisi yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurmuştu.
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Dizide 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya geçtiğimiz gün müjdeyi vermiş ve film çekimlerinin tamamlandığını duyurmuştu.
'Perihan Peri', 'Dudu Peri', 'Çilek', 'Betüş' ve 'Taci'nin yer aldığı afiş kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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