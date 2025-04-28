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Çocuksu Heyecanımızla Beklediğimiz Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Çocuksu Heyecanımızla Beklediğimiz Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.04.2025 - 14:43

Dizi haliyle gönüllerimize taht kuran Sihirli Annem dizisinin filme dönüştürüleceği haberi birçoğumuzda büyük bir heyecan yaratmıştı. 20 yıl sonra eski kadroyla geri dönenen 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminin merakla beklenen afişi sonunda yayınlandı. İçimizde çocuğu kıpır kıpır ettiren Sihirli Annem filminin vizyon tarihi de belli oldu.

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2003-2005 yılları arasında evlerimize konuk olan Sihirli Annem dizisi yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurmuştu.

2003-2005 yılları arasında evlerimize konuk olan Sihirli Annem dizisi yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurmuştu.

İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Sihirli Annem günümüzde de hala çok seviliyor. Finali üzerinden 20 yıl geçen fantastik aile dizisinin film versiyonunun çekileceği haberi epey heyecan yarattı. 

Hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın yapay zekayla filmde olacağı ve yeniden 'Eda Peri' olarak karşımıza çıkacağı detayı da heyecanımızı arttırdı.

Dizide 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya geçtiğimiz gün müjdeyi vermiş ve film çekimlerinin tamamlandığını duyurmuştu.

Dizide 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya geçtiğimiz gün müjdeyi vermiş ve film çekimlerinin tamamlandığını duyurmuştu.

Eski oyuncu kadrosuyla 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adıyla vizyona girecek olan filminin çekimlerinin kısa sürede noktalanmasından sonra beklenen afiş yayınlandı!

'Perihan Peri', 'Dudu Peri', 'Çilek', 'Betüş' ve 'Taci'nin yer aldığı afiş kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.

'Perihan Peri', 'Dudu Peri', 'Çilek', 'Betüş' ve 'Taci'nin yer aldığı afiş kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin yayınlanan afişiyle birlikte filmin vizyon tarihi de belli oldu. Buna göre Sihirli Annem filmi 30 Mayıs'ta sinemalarda izleyici karşısında olacak!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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