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Hande Erçel ve Barış Arduç'u İkinci Kez Birlikte Göreceğimiz Aşkı Hatırla Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Hande Erçel ve Barış Arduç'u İkinci Kez Birlikte Göreceğimiz Aşkı Hatırla Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Barış Arduç Hande Erçel
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.04.2025 - 13:39

Hande Erçel ve Barış Arduç 'Rüzgara Bırak' filminden sonra bu sefer de 'Aşkı Hatırla' dizisiyle bir kez daha birlikte karşımıza çıkacak. Partner oldukları ilk projeyle epey ses getiren ikilinin yeni dizileri de gündeme oturmuş durumda. Romantizm dolu Aşkı Hatırla dizisinin heyecanla beklenen ilk tanıtımı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı!

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İlk kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un 14 Şubat'ta yayınlanan 'Rüzgara Bırak' filmi çok konuşulmuştu.

İlk kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un 14 Şubat'ta yayınlanan 'Rüzgara Bırak' filmi çok konuşulmuştu.

Oyunculuğu yüzünden sıkça eleştirilerin odağı olan Hande Erçel ve son olarak ekranlarda Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Barış Arduç'u birlikte kamera karşısına geçtiği film uzun süre gündemde kalmıştı. 

Daha filmin etkileri geçmemişken, aynı ikilinin Kapadokya'da yeni bir dizi için kolları sıvadığı haberi epey dikkat çekmişti.

Aşkı Hatırla dizisinin konusunu bilemeyenler için bir özet de geçelim;

Aşkı Hatırla dizisinin konusunu bilemeyenler için bir özet de geçelim;

Ünlü bir mimar olan Deniz ve fenomen bir editör Güneş, evlilik hayalleri kurarken beklenmedik bir ayrılık yaşarlar. Ancak, kader onları tekrar bir araya getirir ve bir mesajla hayatlarına yön veren bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta, ilişkilerindeki eksiklikleri bulup tamamlamak ve aşkı yeniden hatırlamak için çaba sarf ederler. Bu, hem Deniz'in hem de Güneş'in hayatını kökten değiştirecek bir serüvendir. 'Aşkı Hatırla' dizisi, aşkın ve ilişkilerin karmaşık doğasını, bir yandan da hayatın beklenmedik sürprizlerini anlatıyor.

Ve beklenen an geldi! Hande Erçel ve Barış Arduç'u ikinci kez birlikte izleyeceğimiz Aşkı Hatırla dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Ve beklenen an geldi! Hande Erçel ve Barış Arduç'u ikinci kez birlikte izleyeceğimiz Aşkı Hatırla dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Çok yakında Disney + platformu üzerinde yayınlanacak olan dizinin tanıtımı kısa sürede sosyal medyanın dikkat çekenleri arasına girdi.

İşte Aşkı Hatırla dizisinin ilk tanıtımı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Xena

Yeter artık şu kadından gına geldi. Daha güzeli de daya yeteneklisi de var ülkemizde. Niye bu ya? Fiyat performan ürünü mü ne bu?

gilmore

Halen daha Disney ile anlaşma yapıyorlar yazıkk .Hande sana Hakan para koklatmıyor herhalde