Hande Erçel ve Barış Arduç'u İkinci Kez Birlikte Göreceğimiz Aşkı Hatırla Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı!
Hande Erçel ve Barış Arduç 'Rüzgara Bırak' filminden sonra bu sefer de 'Aşkı Hatırla' dizisiyle bir kez daha birlikte karşımıza çıkacak. Partner oldukları ilk projeyle epey ses getiren ikilinin yeni dizileri de gündeme oturmuş durumda. Romantizm dolu Aşkı Hatırla dizisinin heyecanla beklenen ilk tanıtımı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı!
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İlk kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un 14 Şubat'ta yayınlanan 'Rüzgara Bırak' filmi çok konuşulmuştu.
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Aşkı Hatırla dizisinin konusunu bilemeyenler için bir özet de geçelim;
Ve beklenen an geldi! Hande Erçel ve Barış Arduç'u ikinci kez birlikte izleyeceğimiz Aşkı Hatırla dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
İşte Aşkı Hatırla dizisinin ilk tanıtımı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Yeter artık şu kadından gına geldi. Daha güzeli de daya yeteneklisi de var ülkemizde. Niye bu ya? Fiyat performan ürünü mü ne bu?
Halen daha Disney ile anlaşma yapıyorlar yazıkk .Hande sana Hakan para koklatmıyor herhalde