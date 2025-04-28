Hande Erçel ve Barış Arduç'u İkinci Kez Birlikte Göreceğimiz Aşkı Hatırla Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Ünlü bir mimar olan Deniz ve fenomen bir editör Güneş, evlilik hayalleri kurarken beklenmedik bir ayrılık yaşarlar. Ancak, kader onları tekrar bir araya getirir ve bir mesajla hayatlarına yön veren bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta, ilişkilerindeki eksiklikleri bulup tamamlamak ve aşkı yeniden hatırlamak için çaba sarf ederler. Bu, hem Deniz'in hem de Güneş'in hayatını kökten değiştirecek bir serüvendir. 'Aşkı Hatırla' dizisi, aşkın ve ilişkilerin karmaşık doğasını, bir yandan da hayatın beklenmedik sürprizlerini anlatıyor.