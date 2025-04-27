İmaj Değiştirmişti: Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını Sonrası İlk Dizisi Belli Oldu!
Tam 3 sezonun ardından final yapan Yalı Çapkını'nda rol alan Afra Saraçoğlu'nun bundan sonra nasıl bir projede yer alacağı merak konusu haline gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu yine OGM Pictures imzalı bir dijital platform dizisinde rol alacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümü ile final yaparak yayın hayatına nokta koydu.
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Fenomen dizide 'Seyran' karakterine hayat veren Saraçoğlu'nun bundan sonra nasıl bir projede rol alacağı da büyük merak konusu olmuştu.
Son dönemlerde radikal tarz değişiklikleriyle ön plana çıkan Afra Saraçoğlu'nun "Pera" adlı dijital platform dizisine sıcak baktığı belirtildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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