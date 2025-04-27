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İmaj Değiştirmişti: Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını Sonrası İlk Dizisi Belli Oldu!

İmaj Değiştirmişti: Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını Sonrası İlk Dizisi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.04.2025 - 15:17

Tam 3 sezonun ardından final yapan Yalı Çapkını'nda rol alan Afra Saraçoğlu'nun bundan sonra nasıl bir projede yer alacağı merak konusu haline gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu yine OGM Pictures imzalı bir dijital platform dizisinde rol alacak. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümü ile final yaparak yayın hayatına nokta koydu.

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümü ile final yaparak yayın hayatına nokta koydu.

3 sezondur ekranlarımızda olan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisinin yer aldığı dizideki senaryo değişiklikleri izleyici diziden soğutan bir hale getirmişti. Özellikle son dönemlerde eleştirilerin hedefi olan Yalı Çapkın, 4 Nisan Cuma 2025 tarihinde yayınlanan son bölümüyle izleyicisine veda etti.

Fenomen dizide 'Seyran' karakterine hayat veren Saraçoğlu'nun bundan sonra nasıl bir projede rol alacağı da büyük merak konusu olmuştu.

Fenomen dizide 'Seyran' karakterine hayat veren Saraçoğlu'nun bundan sonra nasıl bir projede rol alacağı da büyük merak konusu olmuştu.

Yalı Çapkını'yla birlikte hayran kitlesini bir hayli büyüten Saraçoğlu'na birçok teklif geldiğine dair iddialar da gündemdeydi. Bu kez konuya dair merak edilen sorunun cevabı belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını'nın yapım şirketi olan OGM Pictures “Pera” adlı yeni dizileri için Afra Saraçoğlu'na rol teklifi götürdü.

Son dönemlerde radikal tarz değişiklikleriyle ön plana çıkan Afra Saraçoğlu'nun "Pera" adlı dijital platform dizisine sıcak baktığı belirtildi.

Son dönemlerde radikal tarz değişiklikleriyle ön plana çıkan Afra Saraçoğlu'nun "Pera" adlı dijital platform dizisine sıcak baktığı belirtildi.

Senaryosu Başar Başaran’ın kaleminden çıkan yeni dizinin yönetmen koltuğunda ise Bahadır Karataş oturacak.

Henüz senaryo ve hazırlık çalışmaları yapılan 'Pera' dizisinde Saraçoğlu 'Pera' adlı bir influencer’ı canlandıracak.

“Truman Show” tadında bir dizi olacağı söylenen 'Pera' Disney Plus platformu üzerinden yayınlanancak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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