Usta Oyuncuyu Canlandıracaktı: Ekin Koç, Barış Manço Filminin Neden İptal Edildiğini Açıkladı!
Ekin Koç hem ortak yapımcısı hem de başrolü olduğu 'Öldürdüğün Şeyler' filminin galasına katıldı. Ünlü oyuncu filme dair düşüncelerini aktarırken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, usta oyuncuya hayat vereceği Barış Manço filminin neden iptal edildiğini açıkladı.
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İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin 'Öldürdüğün Şeyler' filminin galası gerçekleşti.
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Filmin galasına yapımın hem başrolü hem de ortak yapımcısı olan Ekin Koç da katıldı.
Ekin Koç, Barış Manço'nun hayatının anlatılacağı filmin iptal nedenini "Çok maliyetli projeydi. Şaşırmadım!" sözleriyle açıkladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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