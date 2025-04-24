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Usta Oyuncuyu Canlandıracaktı: Ekin Koç, Barış Manço Filminin Neden İptal Edildiğini Açıkladı!

Usta Oyuncuyu Canlandıracaktı: Ekin Koç, Barış Manço Filminin Neden İptal Edildiğini Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.04.2025 - 00:40

Ekin Koç hem ortak yapımcısı hem de başrolü olduğu 'Öldürdüğün Şeyler' filminin galasına katıldı. Ünlü oyuncu filme dair düşüncelerini aktarırken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, usta oyuncuya hayat vereceği Barış Manço filminin neden iptal edildiğini açıkladı.

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İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin 'Öldürdüğün Şeyler' filminin galası gerçekleşti.

İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin 'Öldürdüğün Şeyler' filminin galası gerçekleşti.

Atlas Sineması'nda düzenlenen galada filmin başrol oyunlarının yanı sıra Beren Saat, Kenan Doğulu, Birce Akalay, İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir gibi ünlü isimler de vardı. Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan film büyük ses getirdi.

Filmin galasına yapımın hem başrolü hem de ortak yapımcısı olan Ekin Koç da katıldı.

Filmin galasına yapımın hem başrolü hem de ortak yapımcısı olan Ekin Koç da katıldı.

Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal'ın kadrosunda yer aldığı 'Öldürdüğün Şeyler' galasında konuşan Koç, kısa sürede gündem olan Barış Manço filmine dair açıklamalarda bulundu. Manço'ya hayat vereceği filmin iptal edilmesi sonrası ilk kez konuşan Ekin Koç'un açıklamaları dikkat çekti.

Ekin Koç, Barış Manço'nun hayatının anlatılacağı filmin iptal nedenini "Çok maliyetli projeydi. Şaşırmadım!" sözleriyle açıkladı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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