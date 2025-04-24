"İtalya" Cevabı Yüzünden GAİN'den Büyük Gol Yiyen Can Yaman Olanları Takmadığını Açıkça Kanıtladı!

Ülkemizde agresif tavırları ve sert açıklamalarıyla nam salan Yaman, yıllar önce Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşti. Hem yaşamına hem de oyunculuk kariyerine orada devam eden Yaman orada birçok dizide rol aldı. Şimdilerde 'El Turco' dizisiyle adından söz ettiren Can Yaman ülke ülke gezerek son projesinin reklamını yapıyordu.

Bu kapsamda katıldığı bir etkinlikte röportaj yapan Can Yaman'ın 'Türkiye mi? İtalya mı?' sorusuna hiç düşünmeden 'İtalya' cevabını vermesi büyük bir kesimin sinirlerini hoplatmıştı.