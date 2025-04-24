"İtalya" Cevabı Yüzünden GAİN'den Büyük Gol Yiyen Can Yaman Olanları Takmadığını Açıkça Kanıtladı!
Ülkemizde büyük eleştiriler toplayan Can Yaman, hayatına ve kariyerine uzun zamandır yurt dışında devam ediyor. 'El Turco' dizisiyle büyük ses getiren Yaman bir röportajındaki 'İtalya' cevabıyla tepkilerin hedefi oldu. Bu hamlenin ardından GAİN büyük bir karar alıp diziyi kütüphanesinden kaldırdı. Tüm bu olayların bir açıklama yapması beklenen Can Yaman'dan ilk paylaşım geldi. Yaşanan kaosu görmezden gelen Yaman, yeni dizisinin reklamını yapmaya devam etti.
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Son olarak Bay Yanlış dizisinde rol alan Can Yaman adını yurt dışında da duyurmayı başarmıştı.
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Epeydir konuşulan 'El Turco' dizisi de ülkemizde 2 Nisan'da GAİN platformu üzerinden yayınlanmıştı.
Tüm bu yaşananların ardından bir açıklama yapması beklenen Can Yaman sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Can Yaman'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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