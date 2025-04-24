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"İtalya" Cevabı Yüzünden GAİN'den Büyük Gol Yiyen Can Yaman Olanları Takmadığını Açıkça Kanıtladı!

"İtalya" Cevabı Yüzünden GAİN'den Büyük Gol Yiyen Can Yaman Olanları Takmadığını Açıkça Kanıtladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.04.2025 - 21:29

Ülkemizde büyük eleştiriler toplayan Can Yaman, hayatına ve kariyerine uzun zamandır yurt dışında devam ediyor. 'El Turco' dizisiyle büyük ses getiren Yaman bir röportajındaki 'İtalya' cevabıyla tepkilerin hedefi oldu. Bu hamlenin ardından GAİN büyük bir karar alıp diziyi kütüphanesinden kaldırdı. Tüm bu olayların bir açıklama yapması beklenen Can Yaman'dan ilk paylaşım geldi. Yaşanan kaosu görmezden gelen Yaman, yeni dizisinin reklamını yapmaya devam etti.

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Son olarak Bay Yanlış dizisinde rol alan Can Yaman adını yurt dışında da duyurmayı başarmıştı.

Son olarak Bay Yanlış dizisinde rol alan Can Yaman adını yurt dışında da duyurmayı başarmıştı.

Ülkemizde agresif tavırları ve sert açıklamalarıyla nam salan Yaman, yıllar önce Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşti. Hem yaşamına hem de oyunculuk kariyerine orada devam eden Yaman orada birçok dizide rol aldı. Şimdilerde 'El Turco' dizisiyle adından söz ettiren Can Yaman ülke ülke gezerek son projesinin reklamını yapıyordu. 

Bu kapsamda katıldığı bir etkinlikte röportaj yapan Can Yaman'ın 'Türkiye mi? İtalya mı?' sorusuna hiç düşünmeden 'İtalya' cevabını vermesi büyük bir kesimin sinirlerini hoplatmıştı.

Epeydir konuşulan 'El Turco' dizisi de ülkemizde 2 Nisan'da GAİN platformu üzerinden yayınlanmıştı.

Epeydir konuşulan 'El Turco' dizisi de ülkemizde 2 Nisan'da GAİN platformu üzerinden yayınlanmıştı.

Can Yaman'ın tepki çeken 'İtalya' cevabından sonra ağır şekilde eleştirilmesiyle birlikte harekete geçen GAİN, 'El Turco' dizisini kütüphanesinden kaldırdı. Pek çok isimden de eleştiri yiyen Yaman kısa sürede sosyal medyada trendlere oturdu.

Tüm bu yaşananların ardından bir açıklama yapması beklenen Can Yaman sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Tüm bu yaşananların ardından bir açıklama yapması beklenen Can Yaman sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Ülkemizde yaşananları açıkça görmezden geldiğini kanıtlayan Yaman, kendi hesabından 'El Turco' dizisine ait bir kesit paylaştı. Bu paylaşımdan bir süre sonra yeni bir video daha yayınlayan Can Yaman 'Sadece 6 bölümde kalpleri fethetmeyi başardık!' notlu bir fragman paylaştı.

Can Yaman'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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