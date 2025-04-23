Müjdemizi İsteriz: Efsane Kadrosuyla Geri Dönen Aile Arasında 2 Filmi Hazırlıkları Başladı!

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri'yi bir araya getiren film eğlenceli hikayesiyle de çok sevilmişti.

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı eğlence filminin yönetmenliğini de Ozan Açıktan üstlenmişti.

Aile Arasında filminin konusunu da şöyle bırakalım; Fikret ve eşi arasındaki anlaşmazlıklar sonucu yollarını ayırmışlardır. Bu süreçte Fikret, Solmaz ile karşılaşır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesine yalanlar söyleyerek Adanalı sevgilisi Emirhan'la evlilik hayalleri kurar. Fikret, Solmaz'ın eski eşi olan emniyet müdürünün rolünü üstlenmeye teklif edilir. Başlangıçta aile içinde düşünülen düğün, damadın ailesinin talepleri doğrultusunda daha büyük bir organizasyona dönüşür. Fikret, kendisini hayatının en önemli rolünü oynarken bulur.