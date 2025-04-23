Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Müjdemizi İsteriz: Efsane Kadrosuyla Geri Dönen Aile Arasında 2 Filmi Hazırlıkları Başladı!

Müjdemizi İsteriz: Efsane Kadrosuyla Geri Dönen Aile Arasında 2 Filmi Hazırlıkları Başladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.04.2025 - 12:08

Son dönemlerin en sevilen filmlerinden biri olan Aile Arasında izleyenleri çok eğlendirmişti. Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yer aldığı yerli komedi filmi uzun süre akıllardan çıkmamıştı. 5 milyondan fazla kişiyi sinemaya götüren Aile Arasında filminin devamı geliyor. Gülse Birsel'in müjdesini verdiği Aile Arasında 2 için hazırlıklar başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2017 yılında vizyona giren Aile Arasında son dönemlerin en popüler yerli komedi filmlerinden biri olmuştu.

2017 yılında vizyona giren Aile Arasında son dönemlerin en popüler yerli komedi filmlerinden biri olmuştu.

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri'yi bir araya getiren film eğlenceli hikayesiyle de çok sevilmişti. 

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı eğlence filminin yönetmenliğini de Ozan Açıktan üstlenmişti. 

Aile Arasında filminin konusunu da şöyle bırakalım; Fikret ve eşi arasındaki anlaşmazlıklar sonucu yollarını ayırmışlardır. Bu süreçte Fikret, Solmaz ile karşılaşır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesine yalanlar söyleyerek Adanalı sevgilisi Emirhan'la evlilik hayalleri kurar. Fikret, Solmaz'ın eski eşi olan emniyet müdürünün rolünü üstlenmeye teklif edilir. Başlangıçta aile içinde düşünülen düğün, damadın ailesinin talepleri doğrultusunda daha büyük bir organizasyona dönüşür. Fikret, kendisini hayatının en önemli rolünü oynarken bulur.

BKM yapımı Aile Arasında filmi “Tüm zamanların en çok izlenen filmleri” listesinin 10’uncu sırasına yerleşmişti.

BKM yapımı Aile Arasında filmi “Tüm zamanların en çok izlenen filmleri” listesinin 10’uncu sırasına yerleşmişti.

Sıkılmadan tekrar tekrar izlediğimiz film hakkında açıklama Birsel, geçen yıl verdiği bir röportajda devam Aile Arasında'nın devam filminin geleceğini belirtmişti.

Ve müjdemizi isteriz! Aile Arasında 2 filmi için tüm hazırlıklar başladı.

Ve müjdemizi isteriz! Aile Arasında 2 filmi için tüm hazırlıklar başladı.

Başrollerini yine Demet Evgar ve Engin Günaydın’ın yer alacağı yapımda, komedi ilk filminin kadrosunda Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel ve Derya Karadaş’ın bir kez da yer alması bekleniyor. 

Şimdiden merakla beklenen Aile Arasında 2 filminin çekimlerine de eylül ayında başlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın