Müjdemizi İsteriz: Efsane Kadrosuyla Geri Dönen Aile Arasında 2 Filmi Hazırlıkları Başladı!
Son dönemlerin en sevilen filmlerinden biri olan Aile Arasında izleyenleri çok eğlendirmişti. Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yer aldığı yerli komedi filmi uzun süre akıllardan çıkmamıştı. 5 milyondan fazla kişiyi sinemaya götüren Aile Arasında filminin devamı geliyor. Gülse Birsel'in müjdesini verdiği Aile Arasında 2 için hazırlıklar başladı.
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2017 yılında vizyona giren Aile Arasında son dönemlerin en popüler yerli komedi filmlerinden biri olmuştu.
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BKM yapımı Aile Arasında filmi “Tüm zamanların en çok izlenen filmleri” listesinin 10’uncu sırasına yerleşmişti.
Ve müjdemizi isteriz! Aile Arasında 2 filmi için tüm hazırlıklar başladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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